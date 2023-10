Todo queda en familia en la provincia de Catamarca. El domingo el gobernador Raúl Jalil, peronista, irá por la reelección. Enfrente estará su primo José Jalil Colomé, candidato por La Libertad Avanza que volvió de los Estados Unidos para ser postulante por el espacio que comanda Javier Milei. De esta manera, pase lo que pase, muchos irán por un Jalil en la boleta.



¿Cómo es el vínculo? Raúl es hijo de Guido Jalil, quien fuera intendente de la capital catamarqueña. Por su parte, José es hijo de Antonio "Chicho"Antonio, hermano de Guido. El flamante rival del gobernador es médico, pasa gran parte del año en el exterior y fue perito de parte en el caso de María Soledad Morales. El vínculo familiar entre los dos no los unió políticamente y el actual gobernador se mantuvo dentro del peronismo, mientras que José apuesta por la figura del libertario.

Jalil Colome es el candidato a gobernador de Javier Milei en Catamarca

La llegada al espacio se dio envuelto de polémicas, ya que hay un personaje en el medio que denuncia haber creado el partido en la provincia y luego traicionado. Esta persona se llama Javier Galván, tiene 37 años y habló con PERFIL: "Me gustaban las ideas de Milei. Yo venía con el partido libertario desde 2018. Hace un año y medio le di fuerza y metimos partido con afiliados con todo. Conseguimos el sello. Entonces apareció este personaje (Jalil). Yo creía que éramos algo nuevo, la gente quiere algo distinto. De un día para el otro, me dijeron que se caía el frente si yo no aceptaba cosas y me sacaron. Yo no quiero que me peguen a esa gente", planteó.

Según Galván, José Jalil cayó a Catamarca hace 3 meses para ser el candidato a gobernador. Sospecho que lo puso Raúl para montar un escenario", disparó.

Raúl Jalil, es peronista e irá por la reelección

La respuesta de Jalil no tardó en llegar. Dijo a este medio que denunciará penalmente a Galván y agregó: "Falsificó documentos, mintió sistemáticamente. Este personaje muestra su ilegalidad antes de llegar al poder. Que algo quede claro y es que Javier Galván no pertenece a La Libertad Avanza de Catamarca".

Jalil negó además haber llegado hace menos de un año, si no que detalló que "va y viene" hace 5 años entre la provincia y Estados Unidos, por lo que mantuvo domicilio electoral. ¿Alguna vez fue candidato? Afirmó que sí, a senador, aunque no supo recordar con exactitud si fue en 2003 o en 2007.

Votación

En las PASO, Unión por la Patria obtuvo el 54,95% ganando por amplio margen. En el segundo lugar quedó Juntos por el Cambio con 27,76%. Hubo una interna que ganó por casi 4 mil votos Flavio Fama, que ahora irá por el primer puesto. El Jalil de los libertarios quedó tercero con 15,78%. Aspira a que la "ola violeta" de Milei le de un empujón clave.

A nivel nacional, hay 35.394.425 personas habilitadas para votar, y Catamarca representa el 0,96% del padrón, con un total de 340.168 electores. La provincia es una de las pocas que definió no desdoblar sus comicios de los nacionales. Por eso, el 13 de agosto tuvo primarias a nivel local, en sintonía con las PASO a nivel nacional, y este domingo 22 de octubre también deberá elegir autoridades locales.

