Espert, sobre los incidentes en el Congreso: "Cuesta pensar que no hubo mano negra del kirchnerismo"

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, se refirió a los graves incidentes registrados durante el debate en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el FMI y responsabilizó al gobierno del Frente de Todos, al que acusó de tener un "guiño con la delincuencia". "Estábamos discutiendo una ley, no discutíamos el fin de la humanidad", dijo.

"Me parece que hay un guiño del kirchnerismo que siempre linda con la delincuencia. Condeno a los violentos y defiendo absolutamente a la Policía que intentaba poner orden", opinó el economista acerca de los incidentes del pasado jueves 10 de marzo en las inmediaciones del Congreso Nacional, en los que un grupo de manifestantes atentaron con un aluvión de piedras e incluso bombas molotov que provocaron daños tanto dentro como fuera del edificio.

En ese sentido, Espert analizó que la presunta complicidad del Frente de Todos con los manifestantes está ligada a la decisión del gobierno nacional de no vallar el Congreso previo a la sesión de "un tema sensible", como lo es las cláusulas del acuerdo por la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI. "No entiendo cómo no se valló el Congreso el día anterior", evaluó Espert en el programa de María Laura Santillán por CNN Radio.

Además, el referente libertario, quien votó en contra del proyecto de ley, condenó los hechos de violencia y consideró que es necesario que haya "decisión política" para "poner fin a la violencia" durante las manifestaciones. "Hay tirar a la basura la doctrina abolicionista de (Eugenio) Zaffaroni que sostiene que si una persona es violenta es porque quedó fuera del mercado por culpa del liberalismo", dijo.

En ese sentido, pidió "respaldar políticamente a la policía" para que pueda "usar los instrumentos para poner orden", en relación al accionar policial y el gatillo fácil. "El policía hoy tiene miedo de usar los instrumentos para poner orden porque saben que no tienen protección política", subrayó.

Espert sobre el acuerdo con el FMI

Respecto al acuerdo con el FMI, el diputado nacional sostuvo lo que dijo el pasado jueves en su exposición en la Cámara baja respecto a los motivos por los cuales votó en contra del proyecto de ley, entre los que se destacan que el ajuste que recaerá sobre el sector privado.

"Este es un programa de ajuste que el gobierno decidió hacer y lo tiene que pagar la clase trabajadora y el sector privado. Yo ayer propuse otro programa de ajuste diferente, que bajen el gasto público, y sugerí en qué se podía bajar", señaló Espert, y agregó: "La Argentina necesita de una reforma laboral y una reforma previsional".

Además criticó al gobierno nacional por la demora en las negociaciones y el timing de la propuesta, considerando que conocía los primeros vencimientos del acuerdo firmado por Mauricio Macri en 2018. "Le dije al Frente de Todos que me tienen podrido de que las cosas centrales de Argentina se discuten a punta de pistola”, dijo, algo que ejemplificó con el debate por la Ley de Presupuesto. "Me metí en política para cambiar el destino trágico que tiene Argentina", concluyó.

