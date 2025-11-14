"Esto golpea de lleno a la industria": la fuerte advertencia de Provincia por el pacto de Javier Milei con Estados Unidos

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, salió con los tapones de punta contra el nuevo acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, advirtiendo que "pega de lleno en la provincia de Buenos Aires". El funcionario de Axel Kicillof aseguró que la medida se inscribe en una "estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía" que, según él, viene desplegando el presidente Javier Milei.

En declaraciones radiales, Costa fue enfático al señalar el impacto que tendrá el acuerdo en el corazón productivo del país. "Es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina", recordó. Sostuvo que el pacto "va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico y la posibilidad de agregar más valor" en el territorio nacional.

Para Augusto Costa, el acuerdo le pega directo a Buenos Aires

Para el ministro bonaerense, este convenio internacional no es un hecho aislado. Denunció que "se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo que venimos viendo" por parte del Gobierno nacional.

El funcionario de Kicillof resumió la postura provincial con una fuerte advertencia sobre el rumbo elegido por la Casa Rosada en materia de relaciones exteriores. "Es muy preocupante, realmente", concluyó Costa.

El ministro bonaerense señaló que la movida política con Estados Unidos "resulta preocupante"

Este nuevo frente de conflicto se suma a la ya tensa relación política entre la administración de Milei y el gobierno bonaerense, que escaló en las últimas horas.

Mientras el ministro Costa denunciaba el impacto del acuerdo comercial, desde el Gobierno nacional redoblaban las críticas a Kicillof por su falta de alineamiento político.

Santilli le pide "coherencia" a Kicillof y descarta una reunión

En paralelo a las críticas de Costa, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a cruzar duramente al gobernador Kicillof por quejarse en redes sociales de sentirse "excluido" de las reuniones con mandatarios provinciales. El titular de la cartera política le exigió "coherencia" y le recordó su sistemática negativa a las iniciativas clave del Gobierno.

"No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?", disparó Santilli en su cuenta de X. En una chicana directa, el ministro se preguntó si el gobernador "tiene que pedirle permiso a CFK" para sumarse a las políticas nacionales.

Santilli le reprochó a Kicillof que no participara del Pacto de Mayo

El cruce se da luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, enviara una nota formal (que luego publicó en redes) solicitando una reunión para "reclamar los fondos" y la reactivación de "1000 obras" abandonadas. La respuesta de Santilli a ese posteo fue irónica: "¡Dale Carli, gracias! Tomo nota".

Fuentes oficiales confirmaron que, más allá de la ironía, no hay previsto ningún encuentro formal con la administración Kicillof. Santilli aclaró que su gira de reuniones incluye "a todos los que firmaron el Pacto de Mayo", una condición que el gobernador bonaerense no cumple.

