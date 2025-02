Expectativas económicas que dan aire, un giro discursivo y la puja interna por lugares

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no incomodan a La Libertad Avanza, que no tiene competencia interna, pero si finalmente avanza su suspensión en el Senado, le dará dos ventajas que evaluaron al momento de ingresar el único proyecto en sesiones extraordinarias en el que tienen un verdadero interés. La primera es generar empatía con una sociedad que en su mayoría está cansada de las discusiones políticas, de la campaña electoral y de tener que ir a votar varias veces en año electoral; la segunda tiene que ver con ganar tiempo. En el Gobierno admiten que para el momento de la votación (que se estiraría a octubre) necesitarán que la recuperación de la que hablan se vea en la calle y las expectativas se empiecen a satisfacer para no convertirse en un problema.

Hoy, según ese mismo sondeo, esa expectativa es alta y está avalada con algún resultado que ya se ve: la baja de la inflación. Esto se evaluó en la última reunión de gabinete. La encuesta de la que habló el propio Javier Milei es la última de Aresco. El estudio muestra resultados que hacen celebrar al oficialismo: “récord de evaluación positiva de la situación económica”; “récord de expectativas positivas de la situación económica”; “vuelve a mejorar la percepción de que ya hay recuperación”; “mejora la percepción sobre la capacidad de compra del hogar”; “mejora la percepción sobre las condiciones de empleo en el último mes”.

Su gestión se lleva el 59% de imagen positiva, número que viene creciendo en los últimos meses. Lo novedoso es que la investigación se realizó en plena polémica por el discurso de Davos y hasta el día previo a la masiva marcha del Orgullo Antifascista (del 20 al 28 de enero). ¿Qué significa este número entonces? Que los dichos de Javier Milei no importan tanto cuando las expectativas que hay sobre la economía son altas, sumado a que un importante porcentaje de encuestados sigue mostrando cansancio de la dirigencia anterior. En la intimidad, el Presidente agrega un elemento: “el círculo rojo no tomó nota de que la gente se llenó las pelotas con el socialismo cool”.

El Gobierno tiene medido, incluso con análisis propios, que la ola anti-woke no resta acompañamiento y, por el contrario, consolida el apoyo de su votante. Pero apuntar directamente contra los homosexuales se puede convertir en un problema que decidieron parar a tiempo. El objetivo era avanzar contra la ideología de género y hasta ahí.

Por eso, días después del discurso de Davos, los principales estrategas de La Libertad Avanza decidieron redireccionar hacia el lugar que creían acertado la discusión y con un anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, se buscó sacar de agenda si el Presidente es o no homofóbico apuntando y dando un giro hacia dos políticas que también tienen estudiadas. “Cuando preguntamos si se está de acuerdo con la mutilación de genitales en menores, la respuesta masiva es que no. ¿Eso sucede? No importa en tiempos de posverdad, lo que importa es que cuando la gente escucha eso está claro que no acompaña”, dicen en la mesa chica del poder. Por eso se avanzó contra los centros de hormonización instalando esa idea. Otra de las posiciones que la sociedad rechaza es el cambio de identidad de género de detenidos para obtener privilegios. Hacia allí también fueron. El sitio Chequeado dio a conocer que en las cárceles federales solo dos personas lo pidieron.

Sobre las expectativas económicas, todavía no sonaron alarmas pero sí en los principales despachos oficiales empiezan a reconocer que esas demandas pueden comenzar a ser un problema. Y para que no lo sean es que se ganó tiempo: Los resultados sin PASO pueden esperar hasta octubre.

Por ahora, los números acompañan. Tanto que el sello de LLA mide más que cualquier candidato. Este también es un desafío para quienes ya empiezan a pensar en nombres. Según estos dirigentes, la fuerza libertaria en la provincia de Buenos Aires mide hoy 35%, pero no hay ningún nombre que tenga ese número, por lo que piensan en alguien que no le reste votos. Si las listas se cerraran hoy, el mejor candidato sería José Luis Espert. Incluso mejor que Diego Santilli y Cristian Ritondo, dicen.

Mientras tanto, hay que seguir de cerca algunos codazos que se empiezan a dar por lugares de poder en el gabinete. Después de un año de gobierno, el apellido Menem, que consolidó su vínculo con Karina Milei, comenzó a codiciar algunos espacios que, incluso, ya fueron ocupados por el asesor Santiago Caputo. Promocionan a Sebastián Pareja para el gabinete e, incluso, dejan correr rumores de otros cambios. Quien más enfrentó estas especulaciones desde que asumió es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Todas las semanas tiene que desmentir un posible reemplazante: Federico Sturzenegger, Sebastián Amerio, Cristina Ritondo y Diego Santilli son algunos de los nombres que ponen en la lista.

Pero uno de los dirigentes que adelanta habitualmente los cambios explica la lógica de este gobierno: “Cuando se quiere correr a alguien no se tarda ni 24 horas en hacerlo, si vienen desde hace meses operando sobre un nombre, es eso: una operación”.

“Los cargos que va completando Santiago es porque Javier se lo pide”, aclaran cerca del hombre que integra el triángulo de hierro junto con el Presidente y Karina. Además, niegan cualquier cortocircuito con la secretaria general de la Presidencia. El consultor siempre repite que el día que lo haya, agradecerá y se irá sin problema. TMAP