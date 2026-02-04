Extraordinarias: La Libertad Avanza acelera su agenda en Diputados y fijó fecha para debatir la Ley Penal Juvenil

La Libertad Avanza activó este miércoles 4 de febrero su agenda parlamentaria para avanzar con la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados y ordenó, junto a la oposición, el esquema de trabajo de las sesiones extraordinarias. En una reunión encabezada por Martín Menem, el oficialismo acordó el cronograma de comisiones y dejó definido que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad llegue al recinto el jueves 12 de febrero, como único tema de esa sesión especial.

El encuentro, que reunió a presidentes y referentes de todos los bloques, tuvo un doble objetivo: fijar el calendario inmediato para el Régimen Penal Juvenil y ordenar la constitución de las comisiones que deberán abordar el resto del temario de extraordinarias, con la Reforma Laboral como trasfondo.

Tras la reunión, el esquema quedó cerrado. El martes 10 se constituirán las comisiones pendientes; el miércoles 11 se realizará el plenario para llevar el despacho a la firma; y el jueves 12 el proyecto se debatirá en el recinto. La hoja de ruta fue acordada en el despacho de Menem, con la presencia del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, la secretaria parlamentaria Silvana Giudici y la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, comisión cabecera de la iniciativa.

Bajar la imputabilidad de 16 a 14 años

En el contenido, el oficialismo aceptó el planteo de la oposición dialoguista y decidió revalidar el dictamen firmado el 6 de mayo del año pasado, con una única modificación. El texto mantiene la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, reduce las penas máximas de 20 a 15 años y habilita modalidades alternativas de cumplimiento de condena, como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, prohibiciones para conducir o reparaciones económicas.

El cambio acordado se concentra en el artículo 52, vinculado al financiamiento. A diferencia del escenario del año pasado, cuando el Congreso no tenía Presupuesto, ahora se incorporó una cláusula que establece que la actualización presupuestaria quedará sujeta a convenios entre la Nación y las provincias, en función de la adecuación de las unidades penitenciarias para alojar adolescentes. Ese punto fue clave para sostener el acompañamiento de los bloques aliados.

Desde sectores dialoguistas remarcaron, además, que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años se inscribe dentro de los rangos contemplados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional suscriptos por la Argentina en materia de derechos del niño. Ese argumento ya había sido expuesto en otras instancias por Patricia Bullrich, autora del proyecto original cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad.

La reunión en el despacho de la Presidencia de Diputados contó con todos los colores políticos. Participaron referentes del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Innovación Federal, el MID, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, País Federal y bloques provinciales. También asistieron representantes de la oposición dura: Germán Martínez, por Unión por la Patria, y las diputadas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Romina del Plá.

En el oficialismo interpretan que la asistencia de todos los bloques permitió despejar dudas sobre el trámite y blindar el dictamen que ya cuenta con antecedentes de apoyo. Aquel despacho había reunido el aval de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre -hoy Provincias Unidas- y sectores del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria.

El temario completo de las sesiones extraordinarias

En paralelo al Régimen Penal Juvenil, el acuerdo político incluyó avanzar con la conformación de las comisiones de Relaciones Exteriores, Mercosur, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Legislación del Trabajo. Estas últimas serán clave si prospera en el Senado la media sanción de la Modernización Laboral, un proyecto que el Gobierno busca sancionar antes del 1° de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias.

Sin embargo, incluso dentro del oficialismo reconocen que el margen es estrecho. El 18 de febrero vence el plazo para dictaminar en Diputados y, aunque no descartan firmar ese día, admiten que será difícil llegar al recinto antes del cierre formal de las extraordinarias. La alternativa que quedó sobre la mesa es convocar a una segunda sesión el miércoles 25 de febrero, luego del feriado de Carnaval, si los acuerdos políticos terminan de cerrarse.

JD / EM