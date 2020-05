Por las fallas en la prueba de sesión virtual, capacitan a Diputados sobre el sistema

por Anabella Gonzalez

Debido a las fallas técnicas que tuvieron varios legisladores durante la primera prueba de la Cámara de Diputados para sesionar online, se decidió posponer la sesión hasta nuevo aviso. Desde este jueves 7 de mayo y en los próximos días, los diputados recibirán una nueva capacitación del sistema para poder eliminar dudas que surjan en el paso a paso, reforzarán servidores de soporte para la plataforma, y luego de ese proceso, se dispondrá de una fecha para sesionar.

Así lo detallaron fuentes de la Cámara de Diputados a PERFIL, y explicaron que en esta “nueva” instancia de capacitación, se volvió a preparar a los secretarios parlamentarios de los distintos bloques, y entre este jueves y los próximos días, se darán las pautas necesarias a diputados y a sus asesores.

Las capacitaciones se realizan de a grupos de 30 legisladores para que sean "personalizadas", o por bloques, y las brindan los encargados de la mesa de ayuda y soporte de sistemas de la Cámara. Según dijeron a este medio, hoy jueves hubo una capacitación a las 18 horas, el viernes habrá otra, y las siguientes, señalaron, se están coordinando con los presidentes de cada bloque.

“Lo que hicimos ahora fue capacitar primero a todos los secretarios parlamentarios del bloque para tener la ayuda de ellos en la capacitación dentro de cada grupo”, explicaron a este medio fuentes de la Cámara al tanto de los aspectos técnicos del sistema. La idea de la capacitación, detallaron, es volver sobre cada paso y que todos puedan ahí aclarar las dudas para avanzar.

Tras el fracaso del simulacro virtual, los diputados discuten cuándo se podrá sesionar

Durante el simulacro del miércoles, donde se realizó la capacitación de la Ley Micaela, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con los jefes de bloque del oficialismo y la oposición posponer la primera sesión virtual debido a las dificultades técnicas que presentaron varios legisladores para acceder a la plataforma telemática mediante una VPN (red privada virtual). Si bien se habló de que el sábado era una posibilidad, se estima que podría ser días después.

Desde la Cámara baja detallaron a este medio que en el día de ayer fueron en total 243 diputados los que pudieron ingresar al sistema y participar de la sesión, de los cuales 30 “se quedaron en el camino” por las fallas. A la hora de votar, dijeron, 213 intentaron hacerlo, el sistema “se saturó”, y sólo se emitieron 30 votos. Entre ese grupo, hubo 46 diputados que sesionaron de manera presencial en el recinto.

“Es un número alto que logramos de ingresos, no es algo fácil y es complejo para quien lo usa por primera vez. Cuando esos 213 fueron a votar se saturó el sistema, era parte de lo que podía suceder”, argumentaron. Entre las modificaciones para una nueva prueba, detallaron, “agregamos más servidores y mejoramos la eficiencia del módulo de votación”.

Los consejos sanitarios para la sesión en Diputados: operativo antifiebre y dos metros de distancia

Mario Arce, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, es uno de los legisladores que no pudo acceder a la red privada virtual para participar de la sesión, y es de la gran mayoría que no pudo votar.

En diálogo con PERFIL, dijo que “el sistema no estuvo a la altura” de las circunstancias y se mostró a favor de que haya capacitaciones y todas las pruebas necesarias. “Tuvimos inconvenientes en cuanto a la modalidad, es razonable que un sistema mixto tenga complicaciones, pero creemos que el sistema de la Cámara no estuvo a la altura”, dijo.

El legislador por la provincia de Formosa detalló que no pudo conectarse a la VPN con su usuario y contraseña, por lo que no pudo ingresar al recinto y, por lo tanto, no logró votar. “Creo que faltó capacitación, es necesario que haya más pruebas para solucionarlo”, consideró.

Ante la consulta de cuándo se prevé que se definirá una fecha para sesionar, desde la Cámara baja no se adelantan al proceso y esperarán para ver qué pasa tras las capacitaciones. “Cuando estén todos confiados con la plataforma se decidirá. Esto es una prueba, se prueba para que falle y para resolverlo”, aclararon.

