Tras el fracaso del simulacro virtual, los diputados discuten cuándo se podrá sesionar

por Daniela Mozetic

Todas las miradas estaban puestas en la Cámara de Diputados, con la convocatoria para realizar el primer "simulacro" de funcionamiento virtual del cuerpo en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la prueba no tuvo los resultados esperados por problemas de conectividad que no permitieron realizar la votación, entre otros aspectos a revisar.

Las autoridades de la Cámara y referentes de los principales bloques participaron en el recinto y la gran mayoría de los legisladores lo hicieron desde sus domicilios o desde sus despachos con un doble sistema tecnológico. Por un lado el teléfono celular configurado para validar su identidad y acceder a la votación y por el otro sus computadoras personales por donde seguían el desarrollo de la reunión.

Para esta primera prueba se eligió una capacitación de género de la Ley Micaela, obligatoria para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, que aún no se había realizado en el Congreso.

El presidente de la Cámara Sergio Massa, acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta fue el encargado de comandar la sesión de prueba, en la que además de los inconvenientes técnicos se reportaron muchas dificultades de los diputados por entender el sistema y poder seguir el rumbo de la charla a la distancia.

Según supo PERFIL, en las próximas horas se volverá a realizar una sesión de prueba para garantizar la conectividad de los integrantes de la Cámara Baja e intentar poner fecha de sesión una vez que se cumplan todos los requisitos técnicos. Massa ya abrió la alternativa de sesionar el sábado pero desde la oposición ya advirtieron que no ven viable esa posibilidad.

"Una prueba es un ensayo, y lo que desnuda es virtudes y defectos del sistema que querés utilizar. Es un sistema confeccionado en emergencia que hace dialogar a dos sistemas, uno interno para certificar identidad y trazabilidad del voto”, explicó Massa en diálogo con Radio Mitre.

Para intentar resolver los obstáculos de conectividad se distribuyó una encuesta a todos los legisladores, para que cada uno explique cómo fue su experiencia y se intentará ir resolviendo el tema bloque por bloque.

"Fue un problema de fierros", graficó la diputada radical Roxana Reyes sobre la posible debilidad del soporte tecnológico que no permitió la votación en simultáneo de los más de 200 diputados que se encontraban conectados y que mostraba que unos 60 se encontraban ausentes, cuando esto no era así.

Reyes, que siguió la sesión desde su despacho, comentó en diálogo con PERFIL que "Massa en un momento nos dijo que éramos ignorantes en tecnología y eso no es verdad, había gente que no había podido ingresar por problemas técnicos, no es que no sabemos ingresar una clave".

El fracaso volvió a traer a la discusión la necesidad de sesiones presenciales, o al menos con la mayor cantidad de participantes, excluyendo únicamente a los que forman parte de los grupos de riesgo. "¿Y si desarma ésto y retomamos las sesiones presenciales?", le pidió el diputado Alvaro de Lamadrid a Massa.

El otro punto que podría llevar la realización de la sesión para el miércoles de la semana que viene es que no existe acuerdo sobre el temario a tratar, ya que mientras el oficialismo pretende una opción sin mayores desacuerdos, la oposición quiere tratar medida urgentes para alivianar la situación de los sectores que vieron afectados su economía por la cuarentena, como los comerciantes, las Pymes y otros trabajadores esenciales.

La diputada radical Dolores Martínez, una de las integrantes de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario que elaboró el protocolo de funcionamiento virtual, confió en que finalmente "el sistema va a funcionar" pero dijo que le "preocupa más la agenda legislativa, consensuar los temas que importan, me preocupan los insumos para los médicos, el tema de no tener una planificación transparente y concreta sobre los varados, hay muchísimos temas".