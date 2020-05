Los consejos sanitarios para la sesión en Diputados: operativo antifiebre y dos metros de distancia

por Daniela Mozetic

La Cámara de Diputados logró el acuerdo para sesionar de manera virtual el próximo jueves, con una novedosa modalidad que incluirá la presencia de legisladores y autoridades de los distintos bloques en el recinto para garantizar la seguridad y agilizar los acuerdos ante cualquier inconveniente o situación imprevista.

El temario del primer encuentro se terminará de definir hoy a partir de las 19 durante la reunión de Labor Parlamentaria que mantendrá el titular de la Cámara, Sergio Massa, con los referentes de los principales bloques.

Si bien se descarta el tratamiento del proyecto para instaurar el Impuesto a la Riqueza que promueve el Frente de Todos pero cuyo texto aún no se dio a conocer, se especula con iniciativas para mejorar la situación económica de ciertos sectores afectados por la pandemia como las Pymes.

En ese contexto, se difundió una guía con recomendaciones prácticas tanto para los diputados que asistan el día de la reunión como para los asesores y empleados de la Cámara Baja que trabajen durante la jornada.

Cómo serán las sesiones virtuales que prepara el Congreso, si la Corte Suprema brinda su aval

Antes del ingreso al Palacio se tomará la fiebre con dispositivos infrarrojos que no requieren tomar contacto con la persona revisada, para cerciorarse de que no tienen temperatura, uno de los síntomas compatibles con el coronavirus. Los lugares de cada diputado se asignarán de manera previa y pueden no coincidir con las bancas habituales que ocupa cada uno en las sesiones ordinarias. Es que la recomendación es respetar una distancia mínima de dos metros "en forma horizontal y también hacia el legislador de la banca de abajo y de arriba".

Durante la mayoría de las sesiones, que suelen extenderse por horas, los diputados se levantan en muchas ocasiones de sus bancas, dialogan entre ellos y hacen "pasillo", es decir que toman contacto con otras personas en las inmediaciones del recinto, en busca de acuerdos de último momento, modificaciones a los discursos o para conocer detalles de una iniciativa que se está por trabajar.

En este caso, se buscará que los temas ya estén previamente acordados para no generar movimiento en el recinto ni hacer esperar a quienes estén participando desde sus casas.

En cada banca habrá un dispenser de alcohol en gel que se recomienda usar con regularidad, así como se insta al lavado de manos antes del ingreso al recinto y en cada oportunidad que se retiren/ingresen.

Cómo es la sesión virtual que planea Cristina Kirchner para la próxima semana

La administración de la Cámara proveerá los barbijos o tapabocas recomendados para el resto de la población y se recomienda enfáticamente no usar ni máscaras faciales de acetato ni guantes de látex. En el caso de que alguien quiera usar la máscara, no lo exime de la utilización del tapabocas correspondiente se aclara.

El último domingo Massa y representantes de distintos bloques como Cristian Ritondo y Alvaro González (PRO), Facundo Suárez Lastra y Miguel Bazze (UCR), Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) hicieron un primer reconocimiento del recinto, donde se instaló una pantalla gigante de Led alrededor del hemiciclo y mañana se realizará una especie de ensayo general para controlar cualquier contratiempo.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria de esta tarde también se convalidará el protocolo de funcionamiento que diseñó la Comisión Bicameral de Modernización del Funcionamiento Legislativo la semana pasada y que respaldó la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.