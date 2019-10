Felipe Solá: "Bullrich es una experta continental en represión"

El diputado Felipe Solá salió este martes 22 de octubre a cruzar las declaraciones que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio sobre la tensa situación sociopolítica que atraviesa Chile. "Es una experta continental en represión", aseguró el exgobernador.

La titular de Seguridad analizó aseguró que hay "una insurrección con carácter cuasi terrorista" contra el presidente, Sebastián Piñera, a la vez que consideró que "cuando hay una rebelión como la que hubo en Chile va a haber muertos, es inevitable".

En ese marco, agregó: "En ninguna democracia se puede aceptar el nivel de violencia y destrucción atrás de una protesta social. Es una protesta que termina rompiendo todo Chile. No es una protesta social, no jorobemos. Ninguna de las razones que puede haber de insatisfacción pueden plantear que incineren medio Chile. El descontento social no puede llevar a la violencia. Lo que está pasando en Chile es un intento concreto de voltear a un Gobierno. No se explica el nivel de violencia si no es para voltear un Gobierno".

Acerca de estos dichos, en declaraciones radiales al programa Habrá Consecuencias, emitido por El Destape Radio, Solá expresó: "Es una experta continental en represión”. En ese sentido, se refirió a la situación que se vive en el vecino país al asegurar: “Es un golpe muy fuerte al mito del modelo chileno".

Solá también opinó acerca de la situación económica argentina al indicar: “No todo es receta del Fondo Monetario Internacional, el asalto al bolsillo de millones de personas fue hecho por (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren fue previo al FMI”.

“El sector más perjudicado por las políticas de Macri tiene unos altos niveles de organización que generaron contención de protestas sociales”, argumentó, al tiempo que remarcó: "Hubo una enorme cantidad de marcha de protesta en estos años, pero de protesta pacífica”.

Acerca del escenario electoral, y el resultado que habrá a partir del 27 de octubre, sentenció: "No sabemos si Macri va a hacer una transición responsable. Desconfiamos de lo que pueda hacer del 28 en adelante. Desconfiamos de lo que pueda hacer Macri, está volcado a la campaña y gobernar para ellos es un detalle entre los actos".

En ese contexto, el exgobernador bonaerense confesó: “Tengo miedo que el vale todo y furibundo que lanzaron desde el Gobierno se traduzca en actitudes poco democráticas e irresponsables”.

