Fernández le contestó a Peña sobre esperar el escrutinio definitivo: "No me parece afortunado"

Alberto Fernández salió a responderle al jefe de gabinete, Marcos Peña, quien dijo que “es posible que tengamos que esperar al escrutinio definitivo para poder saber qué ocurrió con la elección”. Al respecto, el exjefe de gabinete dijo: "No me parece afortunado, aunque tampoco me parece que sea importante".

En las últimas horas, la jueza Servini de Cubría dictaminó, al igual que en las PASO, que los resultados del escrutinio provisorio de la jornada electoral comiencen a ser difundidos cuando haya sido escrutado el 10% de los votos correspondientes a los distritos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

"Es un dia de alegría. Votamos los argentinos y reafirmamos nuestra vocación democrática. No puedo hablar mucho", comenzó en una improvisada conferencia de prensa. "Lo único que les digo es que tenemos que tomar esto como una jornada histórica, una elección en la Argentina y enfrentar el tiempo que viene con tranquilidad. Vamos a trabajar todos juntos, se terminaron el nosotros y el ellos. Cuando pase la elección hablaremos más tranquilos", agregó.



"Todos tenemos que tener muchísima responsabilidad. Siento que Dios existe y elige que justo el día que se fue Néstor estamos votando los argentinos. Estoy seguro que donde esté me está ayudando", finalizó.



Escrutinio. Esta mañana Peña, declaró: "Estamos con todo el operativo electoral desplegado, se están abriendo las escuelas sin problemas y esperando una jornada intensa", precisó el jefe de los ministros en declaraciones a la prensa. Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el vice jefe de la Ciudad, Diego Santlli, Peña habló de sus sensaciones durante este día al remarcar: "Es una fiesta de la democracia y estoy muy contento de arrancar el día de esta manera". Con Alberto como favorito, se elige quién gobernará en tiempos de crisis En ese sentido, agregó: "Lo más importante de esto es poner en valor la paz, el valor del encuentro. A la noche se van a dar conocer los resultados y va a seguir la vida más allá de como se den los resultados".

Asimismo, el funcionario señaló: "No vamos a especular con los resultados, recién vamos a hablar de los mismos cuando se den a conocer en forma oficial". "A lo largo del día poner foco en la votación, en la fiscalización, en el recuento, y hasta que se termine de contar el último de los votos, no hay que distraerse. Ya los resultados oficiales estarán a la noche, y hasta es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo para saber qué es lo que ocurrió la elección", afirmó.