Fernando Esteche: "Nisman es el principal encubridor del atentado de la AMIA"

Siempre polémico, el exlíder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, salió de la cárcel el 4 de octubre pasado y ya comenzó a participar del ruedo mediático. Este domingo por la tarde estuvo en el programa de Mauro Viale en América 24 y se refirió en duros términos al fallecido fiscal Alberto Nisman, a quien acusó de ser "el principal encubridor de la causa AMIA".

Esteche estuvo preso por la acusación del propio Nisman en relación al Memorándum con Irán. A partir de aquella denuncia, el juez federal Claudio Bonadio pidió su detención bajo los cargos de "traición a la patria" y "encubrimiento".

Durante la entrevista, Viale consultó a Esteche qué responde a quienes lo acusan de ser antisemita. Y el exlíder de Quebracho contestó: "Yo les decía a los compañeros del Llamamiento Judío Argentino por los Derechos Humanos, que una vez por semana me iban a visitar a la cárcel, que me siento un judío más, con esta estigmatización que se hizo de mi persona. Me siento otro Dreyfus".

El caso del encarcelamiento de Alfred Dreyfus en la Francia de fines del siglo XIX, al que hizo referencia Esteche, fue un hecho emblemático e histórico de antisemitismo.

En esa misma línea, añadió: "Me siento más judío que muchos que trabajan de judíos por su apellido".

El Tribunal Federal N°8 ordenó la excarcelación de Fernando Esteche

En cuanto a su detención, afirmó: "Fui parte, víctima y sujeto de una inercia revanchista que planteó el gobierno macrista en un amplio mosaico que iba desde empresarios hasta dirigentes populares como Milagro (Sala) o como Luis (D'Elía)". Y agregó: "El que tiene que explicar por qué me detienen es Bonadio".

Dentro de la supuesta "revancha macrista", Esteche incluyó las detenciones al exministro de Planificación, Julio De Vido, y la del exvicepresidente Amado Boudou. En el caso de De Vido, consideró que fue por haber afectado los intereses del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y, respecto de la prisión de Boudou, opinó que tuvo que ver con la estatización de las AFJP.

"Lo que se perseguía era inhabilitar políticamente a Cristina Kirchner", resumió.

Al hablar de las detenciones de personas vinculadas al kirchnerismo, comparó la situación con la que vivió un Premio Nobel de la Paz: "A Mandela también lo metieron preso por subversivo". Y también hizo un paralelismo con situaciones históricas de la Argentina, al indicar que a Perón "se lo acusaba de puto y de ladrón".

Además, Fernando Esteche cargó contra los medios, al afirmar: "En este país le podés preguntar a algunos productores o periodistas qué es lo que ya saben qué va a pasar".

Quien tampoco quedó exento de los dardos fue el candidato a vice de Juntos por el Cambio: "Pichetto ahora se disfraza de fascista", disparó.

Al ser consultado por qué se acercó a las filas kirchneristas, Esteche recordó que ya en 2015 había apoyado la candidatura de Daniel Scioli a la Presidencia, Y añadió: "Nos llega la madurez o el llamado de la historia".

