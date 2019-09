Julio De Vido cumple 700 días en la cárcel: "Estoy preso por rebelarme al pensamiento autoritario"

Julio De Vido se encuentra privado de su libertad en el penal de Marcos Paz por presunta corrupción. El ex ministro de Planificación de la Nación escribió una carta al cumplirse 700 días de que fue detenido. "A 700 días de una cruel persecución y encarcelamiento vilmente naturalizado luego de la entrega de otros", tituló el escrito, que difundió en sus redes sociales.

Allí, el ex funcionario kirchnerista habla de haber sido “perseguido y encarcelado con crueldad” y se refiere a su detención y a la de otros ex funcionarios como “presos políticos”. Al comienzo de la misiva, el ex ministro cita a Fiódor Dostoyevski y su obra Crimen y castigo, por considerar que es “casi un perfecto espejo de la nueva realidad que hoy vive la Argentina". "Entre las miserias de todo tipo que pretendieron imponernos los que se están yendo y algunos interrogantes cuyas respuestas por parte de quienes están llegando por el voto popular, deseamos nos impulsen a un mejor porvenir y mayor felicidad”, dijo, refiriéndose a las próximas elecciones.

"Continuaré parado con firmeza, aunque tenga que estar aquí 70.000 días más o a dejar el cuero en prisión, que es lo que ellos buscan y buscaron durante todo este tiempo donde me han perseguido y encarcelado con crueldad junto con los mediocres que me ignoran naturalizando mi prisión y la del resto de los compañeros presos políticos”, publicó De Vido. Y agregó que “negaron nuestra condición de tales por conveniencia o cobardía, y también ante la vileza de quienes se borraron entregándome".

En ese sentido, respecto de su gestión durante el gobierno kirchnerista, sostuvo: “Estoy orgulloso de todo lo realizado como ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, y del sólido y talentoso equipo que me acompañó". El ex ministro aseguró que está preso “por rebelarse al pensamiento único y autoritario por naturaleza, representado en nuestro país por los intereses del círculo rojo, y los monopolios mediáticos, representados por el gobierno de Macri”.

Por último, el exdiputado nacional agradeció a su familia y a quienes “lo reconocieron como preso político”, entre quienes mencionó al periodista Víctor Hugo Morales. “Frente a la naturalización de nuestra prisión, que es consecuencia de la falta de Estado de Derecho en la argentina macrista, ellos nos prenden una luz de esperanza todos los días para que nuestro país vuelva a ser, más temprano que tarde, un Estado democrático que termine con esta pesadilla que vivimos diariamente junto a nuestras familias y todos los compañeros y amigos que nos aguantan los trapos", manifestó. Y concluyó el escrito con una consigna: "Por una Navidad sin presos ni presas politicxs".

A principios de septiembre, De Vido pidió el beneficio de la prisión domiciliaria en función de su edad y por sus problemas de salud, pero la Cámara Federal porteña rechazó su solicitud. Pese al rechazo, la Sala II le ordenó al juez federal Claudio Bonadio que practique estudios médicos a cargo del Cuerpo Forense de la Corte Suprema para determinar si realmente el ex ministro de Planificación tiene problemas de salud.

Según la defensa de Julio De Vido, la petición estaba justificada ya que es insulinodependiente, y también padece hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón. No obstante, un informe médico del Servicio Penitenciario asegura que lo que padece el ex funcionario puede tratarse en el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde hace casi dos años.

A favor de su pedido de prisión domiciliaria se manifestó días atrás la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien reclamó por su salida de la cárcel por tener más de 70 años, y por los problemas de salud que sobrelleva. En Misiones, durante una presentación de su libro Vida, la diputada afirmó que considera que el ex diputado debería recuperar la libertad por estar enfermo y tener más de 70 años, "aunque sea el mayor ladrón de la Argentina".

"También quiero la libertad para De Vido, si es que está enfermo y porque tiene 70 años aunque sea el mayor ladrón de la Argentina y pese a que yo lo he perseguido", dijo al reclamar además por "los derechos humanos de los militares presos con más de 80 años".

