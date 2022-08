Fin de internas, agenda en EE.UU. y optimismo empresario: lo que no se vio del Consejo de las Américas

La cita era a las 9 de la mañana de este jueves 18 de agosto, y fue llamativamente puntual la llegada de casi todo el arco de dirigentes, empresarios, medios y políticos al Consejo de las Américas, en el Hotel Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires. Tan sólo una leve demora de 15 minutos del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien dejó un discurso casi de campaña de cara al año próximo.

Eso sí, las grandes figuras del evento convocadas, tanto Larreta como el ministro de Economía Sergio Massa -que cerró el evento- eligieron no contestar preguntas ni al ingresar ni salir del lugar. Pidieron espacio a las cámaras, entraron al salón VIP y se enfocaron en sus discursos. El resto de los convocados, tanto los gobernadores de Jujuy (Gerardo Morales), Salta (Gustavo Saenz) y Mendoza (Rodolfo Suárez), como diversos funcionarios y dirigentes, no tuvieron problema en acercarse a la sala donde estaban los periodistas y empresarios, a dialogar.

Gerardo Morales, al llegar al evento en el Hotel Alvear

Con unas 700 personas registradas aproximadamente, el evento volvió a la presencialidad, luego de dos años de virtualidad, pero no alcanzó las más de 1000 personas que tuvo en otras ediciones. Se pudo ver a empresarios como Martín Cabrales (de Café Cabrales), la sojera Andrea Grobocopatel, el dirigente industrial José Urtubey, representantes de Chevron, Medicus, entre otras firmas, convivir con políticos como Eduardo Amadeo (PRO), el diputado de la CC ARI Juan Manuel López, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, el economista y directivo del Banco Nación Agustín D'Attellis, el ministro de gobierno porteño Jorge Macri, entre otros. Con un buffet sobrio de bebidas, medialunas y algunos muffins, el recorrido de sus diálogos se concentraba en el largo pasillo que separa del salón donde fueron los discursos.

Sergio Massa cerró el Council of The Américas ante un centenar de empresarios

¿Punto final al escándalo de Carrió en JxC?

Algunos dirigentes del PRO que habían manifestado su enojo en los últimos días ya habían anticipado la intención de ponerle un fin a esta interna que desató Lilita, y tal como confiaron a PERFIL desde su propio espacio que integra la alianza opositora, "ya se dijo todo lo que se tenía que decir". Eso sí: no hay certezas para candidatos a elegir de cara al 2023. "Es cierto que con Horacio (Rodríguez Larreta) hay afinidad, pero también la hay con Mauricio (Macri), que fue el único que no dijo nada cuando empezó a hablar Lilita. Y Patricia (Bullrich) tiene un pasado en la Coalición Cívica, con lo cual, es muy temprano para elegir a un dirigente".

Lo llamativo es que Bullrich fue de las más enojadas, que pidió "basta" y hasta desde su entorno no veían con malos ojos si Carrió se alejaba de JxC. "Quiere parecerse a Milei, hablando de la casta, pero entre sus alianzas hay un hombre de muchos años en la política, que reivindica la rosca", dijeron a este medio, aludiendo a Emilio Monzó, que empezó a migrar a sus fieles como Nicolás Massot (ex jefe del bloque PRO en Diputados) al armado de la ex ministra de Seguridad.

Sin embargo, hay una parte que todavía quedará por resolver, y es la acusación de "armar un neo PJ" con el massismo emergente. Y esto es porque a pesar de las críticas de Carrió y votantes de la oposición, el empresariado y hasta el mismo Massa hablaron de sentarse todos en la misma mesa y "zanjar grietas".

"Presidente Massa", el furcio de Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos

Expectiva de empresarios por Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta

Que están en veredas diferentes sus espacios está claro. Pero es cierto que ambos patean para el centro, dentro de sus espacios. Esa moderación es que, por ejemplo, hizo reflexionar a Martín Cabrales, empresario del café que admitió a PERFIL tener conversaciones "con todos" los políticos, que la llegada de Massa le dio una perspectiva de cambios, que "hay que zanjar las grietas", y que a la vez rescató mucho de lo que dijo Rodríguez Larreta en su discurso moderado, en donde frente a las cámaras, autoridades de Estados Unidos y diversos empresarios prometió duplicar exportaciones en un sólo mandato, bajar el déficit fiscal, lograr un tipo de cambio único (un único dólar para todos), entre otras cosas.

El abrazo de Massa a Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas.

Y para el susto de algunos, dejó en claro que hay café para rato, por lo menos por ahora: "No hay riesgo de desabastecimiento, es cierto que los problemas para importar no ayudan, pero por ahora no hay riesgos". Asimismo, detalló que cada vez se toma más café en el mundo, a pesar de que se enfoca en el mercado local. Hace un tiempo, fue de los empresarios que pagó el impuesto a las grandes fortunas y se mostró envalentonado en hacerlo y decirlo.

Otros empresarios que prefirieron mantener el anonimato no dudaron en reflejar su preferencia por gobiernos como el de Mauricio Macri, aunque al ser consultados por Massa, realizan una pausa y ven con algo de esperanza su llegada y la estabilización momentánea del tipo de cambio.

Horacio Rodríguez Larreta en el Council of The Américas: "Argentina tiene que dar previsibilidad a nivel internacional"

Volviendo al hilo de las internas, fue el propio Massa quien contó en su discurso que cuando anunciaron su llegada al Ministerio económico, un importante opositor con quien dialoga lo felicitó en privado, y al día siguiente le escribió para decirle que no contara eso porque prefería quedarse del lado de "los duros", también conocidos como Halcones. "No tenemos que avergonzarnos de sentarnos todos en una mesa, los argentinos se lo merecen". Eso es lo que ven entre el ex intendente de Tigre y el jefe de gobierno porteño.

En otro orden de internas, cuando a Agustín D'Attellis se le consultó si la presencia de Axel Kicillof y Sergio Massa estaría en buenos términos cuando uno hizo hincapié en priorizar los recursos energéticos de la Argentina en el autoabastecimiento, mientras que el discurso del otro refiere a la exportación y generación de dólares en un momento de necesidad urgente, fue claro y conciso: "Si hacés las cosas bien, no tenés que tener un problema con ninguna de las dos, porque hay suficientes recursos. Lo que está claro es que no tendría sentido ponerse a exportar si no llegaras a abastecer el mercado interno". Y agregó que hay buenos términos entre los equipos del abogado y el economista.

Agenda de Alberto y Massa en Estados Unidos

Por último, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, reveló en diálogo con este medio que en septiembre se aproxima un importante viaje del presidente Alberto Fernández por las ciudades de Washington, Houston y Nueva York, donde también estará acompañado de Sergio Massa.

El embajador espera en este próximo año "mayores inversiones para pymes y mejorar el intercambio comercial entre la Argentina y Estados Unidos".

