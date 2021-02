Cafiero y Pietragalla acordaron con Amnistía analizar la situación de Formosa

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió este martes 2 de febrero con representantes de Amnistía Internacional Argentina, para analizar la situación de los centros de aislamiento en Formosa tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades de las fuerzas de seguridad en esos lugares, dispuestos por la pandemia de coronavirus.

En el encuentro en Casa Rosada estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y de la subsecretaría de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak; y desde Amnistía asistieron Mariela Belski, directora Ejecutiva de la entidad, y su directora adjunta, Paola García Rey.

Tras la reunión, la directora ejecutiva de Amnistía sostuvo que se trató de un encuentro “ameno y constructivo”. “Quedamos en estar en contacto porque Amnistía sigue recibiendo denuncias y nos parece importante hacérselas llegar para monitorear la situación en Formosa”, dijo. “Nos dijeron que van a seguir monitoreando la situación y van a viajar de nuevo a la provincia, que aceptó la colaboración del gobierno nacional”, señaló.

Amnistía Internacional afirma que hay "detenciones compulsivas" en Formosa

Desde Amnistía, dijo Belski, “siguen firme en su posición”. “Nuestra posición es contundente, hay violencia institucional y violaciones a los derechos humanos. Lo que más valoro de este encuentro es generar un espacio de diálogo que permite trabajar en conjunto”.

Cuando Amnistía Internacional se involucra en estos casos, sostuvo, lo que más importa “es conversar con las autoridades para que la situación se revierta”. “Si no tenemos acceso a eso es muy difícil, y la verdad es que desde nuestro punto de vista nos quedamos conformes con la reunión, eso no quiere decir que no vamos a seguir denunciando los casos de derechos humanos que nos sigan llegando”, aclaró la titular de la entidad.

Respecto de la colaboración del gobierno de Formosa, Belski dijo que se hicieron dos pedidos de información, un pedido de reunión con el gobernador Gildo Insfrán y que “jamás tuvieron una respuesta”. “Vemos más complicada una reunión con la gobernación. En general, los informes los completamos con visitas en el terreno, porque esa es la manera en la que trabajamos, pero no veo esa predisposición por ahora”, analizó.

Luis Naidenoff le respondió a Santiago Cafiero: "Vení, poné el cuerpo como lo hacen los formoseños"

Por su parte, desde el Gobierno señalaron que “escuchan a todos los actores involucrados en la provincia de Formosa". El lunes, el jefe de Gabinete encabezó una reunión de trabajo con autoridades nacionales y representantes de la provincia para concretar un "abordaje sanitario y epidemiológico de cada centro de aislamiento”, e intercambiar información con respecto a las denuncias referidas al abuso y arbitrariedades por parte de la autoridad policial que constituyan actos de violencia institucional.

El compromiso, dijeron desde el Gobierno, es que “deben asegurar que toda restricción de derechos de las personas en el contexto de la pandemia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y se ajuste al fin de proteger la salud y la vida”.

En ese encuentro estuvieron presentes la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el secretario Pietragalla; el secretario de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner; el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Abel González; y la representante de la Dirección de Epidemiología del ministerio de Desarollo Humano de Formosa, Claudia Rodríguez.

También estuvieron el jefe de Gabinete de la cartera de Salud, Lisandro Bonelli; la subsecretaria de Medicamentos y de Información Estratégica, Sonia Tarragona, y el subsecretario de Estrategia Sanitaria, Alejandro Costa.