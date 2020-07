Gabriel Solano presentó a su bebé y lo criticaron porque nació en un sanatorio privado

Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores/PO, presentó en las redes sociales a su bebé Joaquín. Le llovieron las críticas por de los twitteros por haber sido el nacimiento en el Hospital Alemán, un centro de salud privado. Los principales argumentos estaban relacionados a una supuesta incompatibilidad entre la ideología del padre y el hecho de no haber elegido el sistema de salud pública.

PERFIL se comunicó con el legislador, que respondió "Mi mujer por su obra social tiene el Alemán y entonces vinimos al hospital que ella tiene por su obra social, como todos los trabajadores que están en blanco (que lamentablemente no es la mayoría) se atiende en las obras sociales o los prestadores que las obras sociales tengan así que es lo que hace cualquier trabajador en blanco, no veo mayor cuestión aunque es evidente la mala leche y no me voy a prender en eso porque fueron muchísimas las felicitaciones".

"Mi mujer por su obra social tiene el Alemán", explicó Solano

En Twitter el nombre del legislador fue tendencia: uno de los argumentos para la crítica fue una idea de Vilma Ripoll quien en 2013 prometía impulsar un proyecto para que los funcionarios fueran atendidos en hospitales públicos y envíen a sus hijos a escuelas estatales. “Creemos que es una ley de obligatoriedad. Estamos convencidos de que (los políticos) recorren la educación y la salud sólo en campaña y que después ni se acercan para ver la problemática”, sostenía en ese momento.

Cabe recordar que el propio ministro de Salud Ginés González García recurrió al Sanatorio Otamendi para su breve internación a fines de mayo. La propia Cristina Kirchner como Presidenta lo hizo y también Mauricio Macri en la Clinica Olivos. Néstor Kirchner estuvo internado en Los Arcos y jamás usó la habitación presidencial del Hospital Argerich, acondicionada especialmente para los mandatarios. Fue Charly García quien la usó en 2008 por ofrecimiento de Cristina Kirchner para atender su neumonía.

El caso contrario es el de Martín Insaurralde quien la semana pasada fue dado de alta de su cuadro de coronavirus. Pasó su internación en el Hospital municipal Llavallol. Tal como lo comentó en su entrevista con Jorge Fontevecchia fue su propia gestión que compró la quiebra de esa clínica y convirtió al nosocomio en público. “Gracias a Ramiro Heredia y Mariano Ortega, a todo el equipo de mi querido Hospital Municipal Llavallol de Lomas de Zamora!!!”, escribió en sus redes sociales.



