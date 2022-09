El controvertido proyecto que presentó el legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán para demoler el histórico edificio del Ministerio de Obras Públicas sobre la 9 de Julio no paró de generar reacciones. Si bien hubo quienes apoyaron la iniciativa, recibió críticas desde el oficialismo y la izquierda, a quienes les respondió a través de las redes sociales.

Fue horas después de publicar una captura del proyecto que ingresó en la Legislatura cuando Moritán se fue a sentar en uno de los canteros de la avenida 9 de Julio. Un ayudante lo grabó y empezó a responder con el edificio que pretende demoler de fondo.

El primero en recibir su respuesta fue el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos Leandro Santoro, que se había mostrado crítico de la idea. "Suponer que un problema social se resuelve demoliendo un edificio es de una ignorancia supina. Solo explicable por el deseo infantil de querer llamar la atención a cualquier precio", había publicado.

Celular en mano, Moritán miró a cámara y le dijo: "Ignorancia supina es creer que los problemas sociales se resuelven arriando pobres para cortar la 9 de Julio".

Después mostró el mensaje que publicó en Twitter la portavoz presidencial. Gabriela Cerruti había contado que "el legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la Av 9 de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico. Desbloqueó un nivel superior de gorilismo".

El legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la Av 9 de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico.

Y llegó la respuesta del autor del proyecto. "La vocera presidencial debería explicar el hambre, la inflación, la corrupción y la inseguridad, ¿no? Está muy preocupada por unas oficinas", manifestó en tono irónico.

"Acá un cheto que odia a los pobres" y "confirmado: Roberto García Moritán es un payaso, pero reaccionario, no de los buenos". Las dos consideraciones fueron esgrimidas por el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano.

"Lo que odio es la pobreza que vos administras, Solano", le respondió García Moritán. "Más gil no se consigue", sumó Solano.

Pero el cruce de respuestas no fue solo con dirigentes políticos. Es que el legislador de Republicanos Unidos cerró su video con una respuesta a la actriz Malena Pichot, que había escrito: "Jaajajajjaajaja no se puede ser más basura". "Basura son los investigados por vaciar al Estado, Malena. Esos que vos militas y votas", le dijo.

La actriz tampoco se quedó ahí sino que siguió con las respuestas. "Que depresión mis enemigos! El marido de pampita???? jajajaajja no puedo dormir de la risa. Basta chicos! No en serio. No le hablo mas es un papelonazo", publicó horas después.

El controvertido proyecto

El proyecto de Moritán para demoler el edificio ubicado sobre la Avenida 9 de Julio y Moreno fue dado a conocer este miércoles 31 de agosto por parte del legislador.

Como justificación, sostuvo que la sede del Ministerio es propicia para que se realicen allí cortes y piquetes. “En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación”, sostuvo.

El edificio alberga en la actualidad los ministerios de Salud y Desarrollo: las protestas son cotidianas.

A través de su cuenta de Twitter, Moritán anunció que avanzaría en el proyecto para modificar el lugar donde se emplaza el ministerio de Desarrollo Social. “Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”, expuso.

El legislador de Republicanos Unidos compartió una imagen del edificio que tiene un retrato de Eva Perón y que actualmente tiene una bandera gigante con la cara de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la que se lee: “Todos con Cristina, trabajadores de salud”. “El inmueble será demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”, dice el documento del proyecto.

