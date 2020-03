Gerardo Morales: "La clase media acomodada fue la que trajo el bicho a la Argentina"

El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, generó polémica esta semana por sus declaraciones sobre el coronavirus. Luego de advertir que el Área Metropolitana "puede explotar, el dirigente radical ratificó que esa zona "va tener un problema muy grande" con el contagio de la enfermedad. Además, en otra frase que traerá debate, el mandatario provincial aseguró que "la clase media acomodada" fue la que trajo "el bicho" a la Argentina.

El gobernador causó polémica días atrás al asegurar que "la Capital (Federal) y el conurbano van a explotar" de casos positivos de coronavirus, y afirmó que el impacto de la enfermedad allí "va a ser tremendo". Al encabezar un evento en la capital jujeña, aseguró que mantendrá la decisión de cerrar la provincia y no autorizará el ingreso de estudiantes universitarios jujeños que viven en "zonas donde va a reventar la situación".

"No pretendía tanto, en verdad era un mensaje fundamentalmente para la familia jujeña y algunos padres, no digo todos, pero mucha gente que es muy irresponsable", explicó Morales sobre sus expresiones, al ser entrevistado este lunes 23 de marzo por Francisco Olivera y Luis Majul en Terapia de Noticias, ciclo de LN+. "Hace 10 días que estamos pidiéndoles que traigan a los hijos a Jujuy, que junten la familia, que se queden en sus casas. Y todos los días te aparece uno que hay que traer a alguien de Mendoza, de La Rioja, de Santa Fe, de Buenos Aires, de todos lados", planteó.

El jujeño reiteró su opinión sobre la concentración de casos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: "Pensemos juntos, acá hay que aplicar el sentido común. Un avión que iba a Italia de 300 pasajeros, el 90% es siempre del Área Metropolitana, el 10% es del interior. La clase media acomodada de la que nosotros formamos parte somos los que trajimos el bicho a la Argentina", argumentó. Luego recalcó que "los casos que tuvimos acá, como tuvieron algunas provincias, tienen que ver con personas que han viajado a Italia, España, Estados Unidos y que terminaron contagiándose allá", y felicitó al presidente Alberto Fernández por haber decretado el aislamiento obligatorio.

En este marco, Majul le cuestionó su postura de decir que esta enfermedad es de "clase media". Ante esto, el mandatario respondió: "Obvio que nos toca a todos pero hay que tener una responsabilidad en este tema. Hoy llegaron jujeños de Miami, vino una jueza, y obviamente siempre tienen mayores posibilidades de tener un abogado, y se rehusaban a cumplir la cuarentena. Obviamente que la obligamos a la jueza".

Morales aseguró también que apoyará al presidente Alberto Fernández si decide "endurecer" el aislamiento obligatorio. Sobre el cierre de municipios en su provincia, dijo: "Acá no lo estamos haciendo pero sí estamos teniendo mucho control con los que vienen de otras provincias. Tienen que hacer cuarentena, especialmente de zonas donde el brote es mayor".

El gobernador reiteró, por último, sus dichos sobre el problema en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. "El 70 por ciento de los casos está en el área metropolitana y el 90 por ciento de los vuelos al exterior son del Área Metropolitana y que ha traído el bicho y ha empezado a contagiarnos porque lo trajimos de Europa. Hay una situación que va a ser muy crítica y se lo dije a Ginés González García en la reunión con gobernadores. Van a tener un problema muy grande en el Área Metropolitana", aseveró.

Críticas. Dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron las frases y la decisión del gobernador de Jujuy de blindar su provincia al ingreso de ciudadanos de Capital y de Buenos Aires. En el espacio consideran que no es imprescindible por el momento que se decrete el estado de sitio en el país, un pedido que plantean varios mandatarios provinciales, entre ellos Morales. "Los estados provinciales tienen que actuar con responsabilidad, que no se pierda la idea de Nación integrada", aseguró Luis Naidenoff, jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio.

"No hay que 'malvinizar' la pandemia del coronavirus: el estado de sitio no va a resolver, en el estado actual de cosas, el problema del virus en la Argentina. El cumplimiento de la cuarentena obligatoria está mostrando un alto acatamiento por parte de la población. Habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero por ahora no hay que sobreactuar", recalcó por su cuenta Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich , presidenta de Pro, consideró que en hoy un eventual estado de sitio no aportaría en la prevención de la pandemia. "Hoy el Presidente cuenta con las atribuciones que le confiere el decreto de necesidad y urgencia que dictó el jueves pasado y la ley de flagrancia, que le permite detener a aquellas personas que transgreden las normas", subrayó.

