Graciela Camaño: "La reforma judicial no puede ser realizada sin consenso político amplio"

La diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, cree que el proyecto de reforma judicial lanzado por el gobierno nacional "está fuera de tiempo" y considera que está "mal" que el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, esté dentro de la comisión asesora.

"Honestamente me parece que está fuera del tiempo. Me da la impresión que el kirchnerismo tiene experiencia en materia de reforma judicial porque hizo varias cosas cuando gobernaron, desde poner nuevas normas en la elección de los jueces de la Corta hasta la última que pretendió hacer en la elección sustancial en el Consejo de la Magistratura", dijo Camaño en una entrevista en Todo Noticias ( ver video ).

"Está claro que la reforma no puede ser realizada si no hay un acuerdo, un consenso político amplio", opinó, y explicó que la participación de Beraldi "está muy mal" porque "tiene una cuestión de intereses en el medio". "Cuando forma parte de la comisión pasa a ser un funcionario público por más que sea ad honorem. Él no es el único, hay otros que también tienen cuestiones de intereses. Tiene que ser una comisión en donde todos los intereses que están vinculados estén, es absolutamente necesario que esté la oposición", agregó.

Camaño explicó que hay 10 traslados de jueces "entre los que hay personas con honorabilidad pero claramente han sido mal trasladadas porque no cumplimentaron los requisitos del Consejo de la Magistratura". "No es la manera de poner jueces el traslado ni tampoco debería ser la subrogancia", reclamó. Dijo, además, que la reforma "no es un tema que le kirchnerismo sacó de la galera y fui ingenuamente a aprobar eso". "No soy parte de una corporación, hace 1 año estoy integrando el Consejo de la Magistratura, antes no tuve ningún tipo de vinculación con el poder judicial", apuntó.

