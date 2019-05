Graciela Fernández Meijide: "Cristina Kirchner no se caracterizó por elegir bien a los candidatos"

Graciela Fernández Meijide cree que el kirchnerismo tiene pocas chances de ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires después de la elección de Axel Kiciloff como su candidato. La ex integrante de la Conadep y exfuncionaria del Gobierno de Fernando De la Rúa dijo en entrevista con el programa “Corea del Centro” (Net TV) que la expresidenta Cristina Kirchner y líder de Unidad Ciudadana “no se caracterizó por haber elegido bien a los candidatos” y mencionó que la selección de la fórmula Kicillof-Magario podría generar problemas entre los intendentes bonaerenses adeptos al kirchnerismo.

“Yo no sé qué pasa en la provincia de Buenos Aires con respecto a los intendentes, pero tampoco se si los intententes peronistas no hubieran preferido a uno de ellos como candidato a gobernador” en lugar del exministro de Economía. “No sé cómo van a trabajar en ese sentido, y el trabajo del intendente es importante”, advirtió Fernández Meijide, quien volvió a reiterar su apoyo a Cambiemos en las próximas elecciones. “Mis 88 años me permiten no votar, pero también mi convicción, después de la que pasé, de no haber podido votar, me prometí hacerlo cada vez que pudiera. No se olviden que nací en 1931 y de los seis golpes, en cinco tenía edad de votar y no podía”, reflexionó.

“Macri tiene la intención con las reformas que hace hecho hasta ahora, pero mucho más no se sabe”, opinó la política, quien contó que tiene “mucha simpatía sobre todo con María Eugenia Vidal”. “Votaría de nuevo con Macri dependiendo de cómo venga la mano”, advirtió, reconociendo que su gobierno hizo “demasiados esfuerzos para cambiar cosas de raíz”. “En algunas cosas, Macri se equivocó mucho. Pero hizo bien otras, como las modificaciones como la quita de subsidios, que es muy importante, porque acá hay muchos empresarios que en vez de tomar riesgos siguieron chupando de la teta del Estado”.

Consultada sobre los otros precandidatos presidenciales, Fernández Meijide habló de Roberto Lavagna, de quien dijo que es “una persona muy respetable, pero desde el punto de vista económico atrasa”. “Tiene el discurso de Duhalde de hace veinte años”, opinó. En cuanto a la fórmula kirchnerista Fernández-Fernández, dijo que le recuerda al famoso “Cámpora al gobierno, Perón al poder”: “Las circunstancias no son iguales, pero en la intencionalidad, es lo que imaginamos. A Fernández no le conozco elementos de experiencia política, y no le tengo mucha confianza”.

Volvió a reconocer la capacidad del pueblo argentino por quejarse de lo que no le gusta. “Yo creo que una de las cosas graves que reaparecieron acá, sobre todo en el último mandato de Cristina de Kirchner, es que reapareció el ‘gorilismo’. Yo creí que estaba muerto, honestamente, pero reapareció con mucha virulencia. Por eso aparece en la sociedad un enojo tan grande con el peronismo”. “Yo me alegré mucho esa vez que, cuando la Corte ‘chupó’ el expediente [del juicio contra Cristina Kirchner], la sociedad salió y protestó aunque sea con cacerolas".

“A mí me parece que, en situaciones donde se empieza a reconocer que Argentina no es rica, que el Estado es el que está financiando todos los subsidios, y que el Estado somos nosotros, donde hay más consciencia de una ciudadnía que se enfrente a la Justicia y dice ‘momentito, ustedes están para defendernos a nosotros de alguien que se supone que puede ser corrupto’, yo esto lo veo bien”.

D.S.