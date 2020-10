Polémica por una selfie del fiscal de Guernica: "Fue para demostrar que estaba todo bajo control"

Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal a cargo de la toma de Guernica, se refirió al operativo de desalojo producido este jueves 29 de octubre, que terminó con enfrentamientos entre la Policía y los ocupantes y derivó en 39 detenidos. El magistrado explicó que en el procedimiento "se cumplió con la orden judicial". Además, explicó la cuestionada selfie que se tomó con personal de seguridad "para demostrar que estaba todo bajo control".

"Se cumplió con la orden judicial y nada más que eso. Hay 39 detenidos y heridos policiales más que nada. No se tiró un solo gas lacrimógeno porque a los policías los deja ciegos", indicó el fiscal, entrevistado por Crónica Anunciada, ciclo que se emite por FM Futurock.

El funcionario judicial negó que se haya utilizado gases lacrimógenos en la represión: "No se tiró un solo gas lacrimógeno porque a los policías los deja ciegos", sostuvo, y agregó que "se utilizó el mínimo de la fuerza".

"No hubo represión"

Juan Cruz Condomí Alcorta también se refirió a la polémica foto con personal del operativo de seguridad, que fue cuestionada en redes sociales por dirigentes de izquierda como Myriam Bregman. "Me tomé una selfie con mis colegas para demostrar que estaba todo bajo control. No veo cuál es la falta de respeto. ¿No me voy a sacar nunca más una selfie por esto?", planteó.

"No fue en el medio de la represión porque no hubo una represión. Eso no es una selfie, es una foto que sacamos con nuestros colegas, luego de haber hecho el desalojo, para mostrar como estaba el lugar. Además no es que estoy sonriendo, ni festejando, ni jactando. Me saqué con dos colegas que trabajaron en el lugar. ¿Acaso está mal?", continuó. "Estamos buscando cosas que no hay, yo fui muy respetuoso de todas las personas en todo momento", agregó.

Díganme qué no son los fiscales sacándose selfies mientras reprimen... pic.twitter.com/5c9EaOM2E8 — Myriam Bregman (@myriambregman) October 29, 2020

Sobre los testimonios de los vecinos desalojados en el operativo, el fiscal sostuvo: "Me duele tanto como a ustedes, pero estoy seguro de que el Estado va a poder hacer algo por esa persona, y que no sea sacarle el predio a una persona que no tiene nada que ver y dárselo a ella". "Seguramente va a encontrar una forma de solucionar el problema que sea más justa para todos", completó.

Antes del desalojo

En otro reportaje, Condomí Alcorta se refirió a los trabajos previos para desocupar el predio de forma pacífica. "Era desde el 15 al 30 de este mes que había que realizar este desalojo. Hubo dos pedidos de prórroga que hizo el gobierno y después no hubo otro pedido del gobierno y se cumplió con el desalojo", explicó.

Entrevistado por Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos), el magistrado explicó: "El desalojo es una orden judicial, ordenada por el juez, a pedido mío, porque se estaba cometiendo un delito. La decisión del gobierno fue tratar de mediar para que la gente que estaba en el lugar se retirara voluntariamente".

"Yo supongo que no había más de 300, 400personas. Mucha gente llegó a acuerdos y se fue voluntariamente en los días previos. Se les dieron subsidios, materiales para solucionar su problema habitacional", agregó.

El fiscal habló también a las acusaciones de quema de casillas: "La policía tenía la orden de apagar. ¿Saben qué hicieron? No me consta que la casilla se encendió. Prendieron gomas en diferentes puntos, montones de gomas. Y en algunos casos las gomas las habían puesto al lado de las casillas".

"Si se prendió fuego algo fue por el propio accionar de las personas que estaban ahí adentro que, inclusive, tiraban bombas molotov. A esas personas se les dio un montón de posibilidades para que eso no sucediera", concluyó.

FF