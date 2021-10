Guerra judicial: las causas que comenzaron a agitarse con el inicio de la campaña electoral

Con el arranque de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 14 de noviembre, la política vuelve por varias semanas al esquema de exposición de candidatos y candidatas, vuelven los llamativos spots por televisión y las calles otra vez se empapelan de afiches partidarios. En el plano judicial son muchos los expedientes vinculados al kirchnerismo y al macrismo que empezaron a moverse, y los fallos pendientes o llamados a indagatoria resultan un activo en tiempos de proselitismo y escasas propuestas.

Uno de ellos, el expediente “estrella” que marcó la las PASO, fue el que investiga si hubo o no un delito durante la cena de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, cuando estaban suspendidas las reuniones sociales.

El principal imputado en esa causa es el presidente Alberto Fernández, cuya preocupación camino a las elecciones es si finalmente la jueza Sandra Arroyo Salgado la reclama y la Cámara Federal de San Martín le da la competencia. “Es sabido que con nuestro espacio político claramente no garantiza imparcialidad", dijo hace varias semanas Juan Martín Mena, viceministro de Justicia.

La foto de la cena de cumpleaños de Fabiola Yáñez. El expediente está paralizado.

Después de la declaración de incompetencia del juez Sebastián Casanello, la causa está parcialmente en manos del juez N°2 de San Isidro, Lino Mirabelli. Sin embargo, Arroyo Salgado, titular del otro Juzgado, reclamó acceder a la totalidad del material y por estas horas se encuentra abocada a analizarlo para decidir si lo reclama. Mientras tanto, el expediente está paralizado.

Bono a 100 años: un dictamen desfavorable

Por otro lado, ayer la Auditoría General de la Nación (AGN) sacó un dictamen con un cuestionamiento a la gestión económica del ex presidente Mauricio Macri. En términos concretos, los auditores consideraron que “no existió una estrategia de financiamiento que justificara este tipo de emisiones", en referencia a la colocación del Bono del Siglo - Bono a 100 años.

Luego que se conoció el cuestionamiento de la AGN, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el candidato a diputado nacional por la Capital Federal de por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, tuvieron un cruce en Twitter con reproches relacionados al tema.

Que pena que este candidato no se preocupó por el endeudamiento externo. Esa atribución del Congreso de la Nación “te la debe”.

¿Sabrá Tetaz de las irregularidades que precedieron a la toma del crédito con el FMI?

¿Y el bono del centenario?

Nos arruinaronhttps://t.co/FUwZ4wkKGe — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 30, 2021

“El kirchnerismo imprime billetes y los regala. Son los mismos billetes con los que a vos te pagan el sueldo y por eso tu trabajo vale cada vez menos”, publicó el candidato. Y Fernández le respondió: “Que pena que este candidato no se preocupó por el endeudamiento externo. ¿Sabrá Tetaz de las irregularidades que precedieron a la toma del crédito con el FMI? ¿Y el bono del centenario? Nos arruinaron”.

El cruce Aníbal – Lilita y las acusaciones por narcotráfico

El regreso de Fernández como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández reavivó el enfrentamiento histórico con Elisa Carrió. La referente de Juntos por el Cambio no dejó pasar los días para reiterar sus acusaciones contra el funcionario y sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

En reiteradas declaraciones televisivas, la dirigente insistió con que Fernández “conoce todas las mafias” vinculadas a la droga. También por Twitter, el jefe de Gabinete le respondió: “Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba junto a Pepín Rodríguez Simon y otros, pero nunca formé parte de ella!”.

Pepín Rodríguez Simón y la Mesa Judicial M

Con la nueva campaña en marcha, otro de los expedientes que está a la orden de la guerra de causas en campaña es el que tiene como figura principal al ex asesor macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Prófugo en Uruguay desde hace meses y declarado en rebeldía por la jueza María Servini en el marco de la investigación por las supuestas presiones a los dueños del Grupo Indalo, aguarda una determinación del Parlamento del Mercosur del que es parte.

Es que tras ser declarado en rebeldía, el kirchnerismo impulsa un intento para removerlo del cargo por falta de decoro e incapacidad para representar al país. A su vez, en los últimos días Interpol disparó la alerta roja con sus datos y de esa manera quedó activa la orden de captura internacional que dispuso la jueza.

"Pepín" Rodríguez Simón, el ex asesor macrista tiene una notificación roja de Interpol

“Pepín” también está involucrado en la causa que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti denominada Mesa Judicial. En ese expediente se buscan establecer las supuestas presiones a jueces y fiscales durante el macrismo para que fallen en contra de dirigentes opositores. Ese es otro de los expedientes de los que suele hablar el oficialismo para criticar la gestión de Macri e intentar que los candidatos y candidatas de Juntos por el Cambio se refieran a un tema avanzado en la Justicia.

Denuncian al camarista Llorens por sus visitas a la Casa Rosada

En Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez de Giorgi también lleva adelante una investigación por las visitas de los jueces de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Macri en días previos a que tomaran decisiones en causas clave contra dirigentes del kirchnerismo.

Como novedad, en la semana previa a que arranque formal de la campaña también se sumó una denuncia contra el camarista Mariano Llorens, también por supuestas visitas al ex presidente antes de decisiones clave. La causa está en manos del juez Casanello, que según supo PERFIL la delegó al fiscal Ramiro González, quien aún no tomó ninguna determinación.

Memorándum con Irán: a la espera de una decisión

Esas visitas están relacionadas con otro expediente clave que podría tener novedades de acá a las elecciones generales. Se trata de la Causa Memorándum, donde se investiga la responsabilidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno en el marco del Memorándum de entendimiento con Irán.

La causa viene de varias jornadas de exposiciones, entre ellas la de la vicepresidenta, que pidió la nulidad de la causa y la inexistencia de delito. Entre los argumentos, su defensa sostiene que se trata de una causa que había sido archivada por el juez Daniel Rafecas y que se reabrió a instancias de Hornos y Borinsky después de visitar a Macri.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuando declaró en la Causa Memorandum.

A propósito de eso, el fiscal Marcelo Colombo reconoció la existencia de esas visitas pero manifestó que no se podía comprobar si en esas reuniones se discutió sobre la reapertura de la causa Memorándum. Ahora el Tribunal Oral Federal N°8 debe definir si la envía o no a juicio oral.

Causa Correo: dictamen y disputa familiar entre los Macri

Otro de los expedientes que está a la espera de una resolución involucra a la familia del ex presidente Macri y es la Causa Correo. En el fondo está en disputa la deuda de la empresa con el Estado, pero también está pendiente una definición de la Corte Suprema respecto de si es válida o no la recusación de la familia Macri a la fiscala del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal (TSJ). A propósito ya hubo un dictamen del procurador interino Eduardo Casal que opinó que “el TSJ no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.

En el inicio de la campaña electoral también se conoció que Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, habría blanqueado un fideicomiso de Alicia Blanco Villegas, madre de ambos, cuando el beneficio no estaba abierto a familiares de funcionarios.

En 2016 publiqué la carta “No es mi mamá, es tu papá y vos también” (https://t.co/Dos4GOsb36), en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre.



Bueno... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también. pic.twitter.com/WhmUVDrv7y — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2021

Las reacciones fueron varias: el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbisu, dijo que la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) debería haber sancionado al ex presidente por permitir que sus familiares accedan al blanqueo. Además, la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es noticia cada vez que se expresa públicamente, usó sus redes sociales para cuestionar la novedad.

“En 2016 publiqué la carta “No es mi mamá, es tu papá y vos también”, en respuesta a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno ... la verdad que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también”, escribió.

Direccionamiento de la Obra Pública y llamados a indagatoria

Otra de las causas que se moverá en el mes previo a las elecciones legislativas se tramita en el Tribunal Oral Federal N°2. Allí se juzga el supuesto direccionamiento de la Obra Pública en favor del empresario Lázaro Báez durante el gobierno de Cristina Kirchner. En ese expediente, ahora también se conoció que varios empresarios “arrepentidos” de la mediática causa Cuadernos fueron llamados a declarar como testigos en el juicio contra la vicepresidenta.

Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que viene de una gira por Estados Unidos, también tuvo novedades de en el marco de otra causa por supuesto direccionamiento de la Obra Pública en la Ciudad.

Según El Destape, la legisladora porteña Claudia Segura y el diputado Rodolfo Tailhade presentaron un escrito en el que sostuvieron que “tal como se sospechaba, los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta intervinieron para beneficiar ilícitamente a la empresa de Ángelo Calcaterra, primo hermano del ex Presidente” en la licitación del Paseo del Bajo. La causa está en manos de la Cámara de Casación y los denunciantes piden que se revoquen los sobreseimientos contra Larreta, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el resto de los imputados.

Gianfranco Macri, hermano del ex presidente, habría blanqueado un fideicomiso de su madre, Alicia Blanco Villegas.

El último de los expedientes que arrojó novedades en la previa al inicio de la campaña y que producirá novedades de cara al 14 de noviembre es el que investiga la venta de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López a precio vil. Es que el fiscal Ramiro González pidió la indagatoria de los imputados, todos ex funcionarios del gobierno de Macri como Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, y Gustavo Lopetegui, ex secretario de Energía, quienes declararán a mediados de octubre.

De ese modo, en el plano judicial se espera un mes y medio de profunda actividad y novedades antes de los comicios en donde se define si el oficialismo revierte los cuatro puntos por los que perdió frente a la oposición o si el esquema de ganadores y perdedores se mantiene.