Habló la mujer que apareció en el video junto al Intendente de Concordia: "No me tocó"

Después del escándalo en el que se vio envuelto el intendente de Concordia, Enrique Cresto, a raíz de la viralización de un video suyo en el carnaval de esa ciudad en el que parecía estar manoseando a una joven, habló la protagonista de la situación y desmintió que haya existido abuso sexual.

Tras darse cuenta de la repercusión que había tomado el tema, la mujer, identificada con las siglas A.O, se expresó a través de su cuenta de Facebook y desligó a Cresto de los hechos. "Voy a usar estas redes pera aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira", explicó.

"Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar", continuó la joven.

Luego de la viralización del clip, A.O se mostró molesta por la difusión que tuvo el tema en los medios de comunicación y las críticas que recibió el jefe comunal desde el domingo, día en el que se conocieron las imágenes.

"Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal... me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen.... me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine", agregó.

Momentos después que la joven publicara su extenso descargo, el intendente de Concordia comentó el posteo. "A.O. muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mi y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante…Siempre. Enrique y familia", escribió Cresto.

Al alcalde de Concordia lo habían cuestionado duramente por las imágenes en las que parecía tocarle la cola a la mujer. Además había circulado otra toma en la que se lo veía a Cresto abrazando del cuello a la mujer.

En Telenoche habían informado que el domingo tras una conferencia de prensa Enrique Cresto habló fuera de cámaras con los periodistas locales y aseguró que "nunca la había tocado" y que "era una cuestión de perspectiva del video", ya que solo se observa el plano desde atrás.

Quién es Enrique Cresto

El intendente de Concordia lleva adelante su segundo mandato (desde 2015) en la ciudad entrerriana. Sin embargo, en 2020 se tomó licencia para sumarse al equipo del presidente Alberto Fernández. Cresto estuvo al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

Allí se desempeñó casi dos años completos. En los primeros días de octubre volvió a ser intendente de Concordia. Cresto tiene 46 años, está casado y tiene cuatro hijos, consignó el diario Clarín.

