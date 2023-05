Héctor Marchi: “Hoy en la Corte un vocero habla por tres ministros y eso no funciona, le hace mal”

Durante una década y media, Héctor Daniel Marchi fue el administrador general de la Corte Suprema pero hace un mes fue desplazado de su cargo en medio de los cruces internos en el Máximo Tribunal y las denuncias por irregularidades en el manejo financiero de la obra social del Poder Judicial.

Oriundo de la ciudad santafesina de Rafaela, es un hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, el único que votó en contra de su salida del cargo. En una entrevista con PERFIL, Marchi repasa su declaración ante la Comisión de Juicio Político de Diputados y defiende su gestión contable.

—¿Por qué se está llevando adelante un juicio político contra la Corte Suprema?

—Yo no puedo evaluar el por qué del juicio político ni mucho más. Es algo que se puede llevar adelante y quienes lo decidieron saben por qué lo hicieron, pero no es mi competencia.

—¿Cómo describe su trayectoria en el ámbito judicial?

—Ingresé en la política en el año 2000 y fui convocado para administrar Hacienda en Rafaela. Yo tenía toda mi carrera en la parte privada. Soy un fanático de los criterios de la responsabilidad fiscal, con lo cual ya comencé a aplicarlo en Rafaela y después en la provincia de Santa Fe (durante la gestión de Jorge Obeid). Cuando terminé mi actividad en la provincia, en 2007 me convocan desde la Corte Suprema, en donde ese momento eran siete los ministros. Siempre tuve un buen acompañamiento, esa Corte fue un lujo. El equilibrio fiscal se mantuvo durante casi 16 años. Cero deuda, el control del gasto fue total. Todo se publicó, cada dinero que entró, cada gasto, está publicado desde el primer día en la página del tribunal. La verdad que la experiencia mía fue excelente. Lástima el final abrupto y, como yo considero, una sanción encubierta.

—¿Cómo comenzó su vínculo con Ricardo Lorenzetti?

—Entiendo que fue por una cuestión territorial. Al doctor Lorenzetti yo no lo conocía. Mientras yo estaba en la provincia me hizo llegar la intención de la Corte de que trabaje en todos los aspectos económicos, financieros, administrativos, y luego de charlar con cada uno de los siete ministros, comencé allí. Todos estos años me apoyaron y me dijeron “vamos a pensar en una Corte a varios años”, siempre lo hicimos de una manera muy buena, con un formalismo total, con la solidaridad que siempre caracterizó a la Corte.

—¿Cree que la obra social se manejó con transparencia? ¿Hubo irregularidades?

—Creo que fue uno de los puntos principales del traspaso de mi persona hacia otro lugar de manera injustificada. En 2021 los ministros me encargaron que vaya a la obra social a ver cómo estaba y a recomendarle soluciones. Lo que hice fue cumplir con el trabajo que me encomendaron. Detecté las irregularidades que había, puse las soluciones y esto fue ratificado por la comisión de auditoría. Lo que pasa es que era el norte y el sur, eran caras opuestas a la administración de la Corte, la formalidad contra la informalidad. Fue un choque muy fuerte. Yo soy de los que piensan que cuando hay problemas hay que ponerlos sobre la mesa, mostrarlos y solucionarlos. Y eso no pasó y las personas que no cumplieron con su deber siguen estando sin ningún problema.

—En la comisión denunció que Silvio Robles (secretario de Horacio Rosatti) escondió una parte de la auditoría, ¿cómo fue esa situación?

—En el trabajo que hizo la auditoría, durante un año y pico, se generaron cuatro informes con treinta recomendaciones para el sector de la obra social. El informe número cuatro, que correspondía a la administración del actual titular de la obra social (Mariano Althabe), no se quería recibir y cuando lo recibió este señor no llegó a manos de todos los ministros. Al día de hoy no están publicados los informes. Esos recursos, si bien no son públicos directamente, provienen del aporte de los empleados, que son empleados públicos, con los cuales directamente son recursos públicos. Y no puede ser que se manejen sin contabilidad. Lamentablemente me toca a mí sufrir esta persecución administrativa y personal. Yo veo que es una equivocación total. Seguimos pidiendo que se publiquen todos los informes pero para mi tranquilidad ya están todos en la Comisión de Juicio Político y ya van a estar en el juzgado, tiempo al tiempo.

—¿Hay internas en la Corte?

—Yo no manejo el tema de internas, nunca me detuve en el tema. Lo que siempre me preocupó mucho es que estos últimos años la caída de imagen del Poder Judicial ha sido notoria y no creo que sea por las bases, hay magistrados, funcionarios, empleados excelentes. La Corte tiene que mirar para atrás, tiene que mirar a aquella Corte de siete que la verdad que fueron las que le dieron la mejor imagen. Los ministros hablaban con sus fallos. Yo creo que esta manera que se maneja hoy a través de un vocero que habla por los tres ministros hacia adentro o hacia afuera no funciona, no es parte de una Corte que debe funcionar y que les hace mucho mal a todos los judiciales.

—¿Cuál es su función tras el desplazamiento de la administración de la Corte?

— Se me desplazó de la Cámara de Seguridad Social arbitrariamente, todo me parece muy raro y la verdad que sufro una persecución sin sentido. Para mí el sentido que le encuentro a haber dado estas peleas es que se puede mejorar la imagen de la Justicia.

Lago Escondido: AFIP insiste con ser querellante

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) insistió con su reclamo para ser tenida por querellante en la causa en la que se investiga el viaje de jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno de la Ciudad a Lago Escondido en octubre pasado, bajo el argumento de que los imputados podrían haber introducido información falsa en las facturas con las que buscaron demostrar que cada uno pagó sus respectivos pasajes y estadía.

La causa empezó cuando empresarios del Grupo Clarín, funcionarios de la Ciudad, jueces y fiscales se habían reunido en Lago Escondido. En ese marco el primer intento de la AFIP para ser tenida por querellante fue rechazado por el juez federal Sebastián Ramos pero esa decisión ya fue apelada y quedará en manos de la Cámara Federal.