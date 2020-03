Highton de Nolasco habló sobre las reformas en la Justicia: "Hacen falta, hay que ver cuáles son"

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández adelantó alguno de los proyectos que quiere enviar este año al Congreso que afectan al poder judicial. En ese marco, la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, reconoció que se necesitan reformas en la Justicia pero que habría que ver finalmente cuáles son.

“No quiero opinar, las reformas aún no están bien claras, hay generalidades, enunciaciones, pero todavía no hay nada en concreto entonces no voy a decir nada. Por más que hacen falta, hay que ver cuáles son si mejoran o no”, consideró la magistrada en diálogo con la radio FuturRock.

Consultada por si sería necesario incrementar la cantidad de juzgados, Highton de Nolasco indicó: “Tal vez sí, porque el trabajo es mucho”. Asimismo, sobre si se requieren un mayor número de magistrados a la hora de llevar adelante ciertos expedientes, la integrante del máximo tribunal remarcó que “lo que importa es la honestidad de los jueces”.

En otro tramo de la nota, Highton de Nolasco le respondió de forma escueta a los reclamos que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ​a través de su cuenta de Twitter respeto a la persecución de dirigentes de su espacio durante la gestión de Mauricio Macri a la que se llama "lawfare".

“Los expedientes se van procesando a medida que corresponda y ya veremos, ya veremos qué corresponde hacer con ellos”, sostuvo. Ante la pregunta de cuál serán los pasos a seguir por parte de la Corte sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias a ex funcionarios, la jueza manifestó: “Te imaginás que si yo tengo los expedientes para resolver no vamos a adelantar nada, es una cuestión bien clara. No se puede adelantar opinión sobre temas que uno va a tener que resolver en expedientes. Así que no puedo opinar, no corresponde”.

Finalmente es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 4, 2020

Por otro lado, la integrante del máximo tribunal no quiso opinar sobre la ley del aborto ni el proyecto de ley que reforma las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, que ya obtuvo la media sanción en Diputados y se aprobó el dictamen de comisión en el Senado y podría votarse la semana próxima.

“La cuestiones legislativas son legislativas, Si hay un expediente o un caso lo resolverá la Corte”, recalcó. Y aclaró: “Yo no voy a opinar sobre el proyecto de ley del aborto, pero enviarlo ha sido un movimiento muy importante”. En ese sentido, valoró que “este Gobierno favorece mucho a la situación de la mujer, del género y la diversidad. Francamente me gusta, me pone muy contenta y feliz.

Operativo Puf: la Corte apunta a los jueces por la filtración de escuchas

Finalmente, la magistrada negó que el máximo tribunal tenga responsabilidad en la difusión de escuchas: “La Corte no tiene ninguna. Una cosa es que todas las escuchas estén en manos del máximo tribunal pero todo el sistema depende de una organización interna, hay quienes dirigen eso. Nosotros simplemente somos una última autoridad de aplicación en algún caso, pero ni siquiera. Lo tenemos para garantizar seriedad. Si alguna vez hubo una escucha que se filtró no fue por responsabilidad de la Corte”.

“Me siento muy mal, porque no corresponde, es algo muy desagradable, desgraciado. Ahí se investigó y se dio que la Corte no era responsable. Hay una comisión bicameral que nosotros pedimos que se creara en el Congreso, todo esto para mostrar nuestra objetividad”, cerró sobre la cuestión

B.D.N./FeL