Hiperactivo, Alberto F pidió saldar las diferencias internas

Alberto Fernández decidió mostrarse activo y gestionando. En el conurbano entregó 114 viviendas, desde la Casa Rosada anunció la actualización de los haberes jubilatorios para docentes y trabajadores de energía eléctrica cada tres meses, mientras que en Santa Fe participó de la 5º Feria del Libro Nacional y Popular. El objetivo fue exhibir que la reaparición de la vicepresidenta ya no paraliza una gestión que no sabía hasta dónde podía volver a ser cuestionada. Al lado de Evo Morales dijo que se deben saldar las diferencias internas para volver a ganarle a la derecha.

El lugar elegido para arrancar el viernes en el conurbano significó un mensaje interno. El jefe de Estado llegó hasta Esteban Echeverría para entregar 114 viviendas. Son las tierras gobernadas por Fernando Gray, intendente que mantiene una fuerte disputa con La Cámpora y con su líder, Máximo Kirchner a quien no quiso entregarle el Partido Justicialista bonaerense. Hoy no hay diálogo entre los jóvenes de la agrupación K y el Presidente, quien este viernes decidió fotografiarse con uno de sus adversarios políticos internos.

Esta vez, su discurso fue corto y sólo se refirió a la gestión. Remarcó la importancia de “poder sacar las familias que viven en la cuenca del Riachuelo y empezar a traerlas a viviendas dignas, donde tienen agua potable y cloacas”. Lo hizo junto al nuevo ministro de Hábitat, Santiago Magiotti, quien tomó la posta en la cartera tras la salida de Jorge Ferraresi, quien volvió a Avellaneda para pelear un año más por la intendencia.

Más tarde, Fernández recibió a los ministros Raquel “Kelly” Olmos (Trabajo) y Jaime Perczyk (Educación), para anunciar la actualización trimestral de las movilidades de las jubilaciones de docentes, docentes universitarios y jubiladas y jubilados de Luz y Fuerza. Lo hizo junto a sindicalistas entre los que estuvieron la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; el secretario general de la Asociación de ADUBA, Daniel Ricci; el titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Roberto Moser; y el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Roberto Baradel.

El jefe de Estado solo participó de la firma del anuncio y de la foto. Dejó que las declaraciones estuvieran a cargo de Olmos. “Hoy es un día de satisfacción. Quedan muchos reclamos todavía por delante, pero creemos que esta es una ampliación de derechos”, dijo la ministra. Faltaban pocos minutos para que hable la vicepresidenta y Fernández se preparaba para viajar a Santa Fe.

A las 17.45, el jefe de Estado dejó la Casa Rosada. En ese mismo momento, en Pilar el jefe de la UOM, Abel Furlán le decía a la vicepresidenta: “no vinimos a pedirte que seas candidata, venimos a agradecerte”. En la tribuna desde las bases hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque cantaban: “Cristina presidenta”.

El Presidente se mostró en Santa Fe con el titular de la AFI, Agustín Rossi, la Portavoz, Gabriela Cerruti, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Esta última viene de lanzar críticas internas al kirchnerismo. “Hay miembros del gabinete a quienes llamo a la reflexión”, dijo Tolosa Paz este viernes. Se refirió a que “hay distintas expresiones que se vieron en los diarios”, pero en diálogo con Futurock no quiso dar detalles porque no es “botona”. Sin nombrarlos, estaba hablando del kirchnerismo, a quien apuntó por primera vez el jueves: “no adhiero a miembros del gabinete que son parte del gobierno y que sin embargo no comprenden la complejidad que tenemos adentro del gobierno. Hay a veces miembros de nuestro gobierno que critican a parte de las decisiones de nuestro gobierno como si estuviesen afuera. O estás adentro, o estás afuera”, sentenció.

Al aterrizar en Santa Fe, la vicepresidenta ya había finalizado su discurso. No había nada de qué preocuparse. “Tenemos que unirnos para enfrentar a la derecha y volverle a ganar y si existen diferencias entre nosotros, saldemos las diferencias”, dijo el Presidente junto a Evo Morales. Y agregó: “Entendámoslo de una vez por todas, la adversidad no está entre nosotros, la adversidad está enfrente, es la derecha. Un día le ponen la pistola en la cabeza a Cristina y otro día al pueblo argentino”.