Cristina evitó las críticas internas y lanzó la campaña: “Voy a hacer lo que tenga que hacer”

“Es posible hacerlo, porque ya lo hemos hecho”, dijo Cristina Kirchner al repasar los números de los 12 años y medios de la gestión kirchnerista. Podría ser un eslogan de la campaña 2023 centrada en recuperar el salario por encima de la inflación y redistribuir el ingreso. También, en clave electoral, dijo que hará lo que tenga que hacer para que el pueblo “recupere la alegría” mientras en la tribuna se cantaba “Cristina Presidenta”. Esta vez, evitó las críticas a la gestión de Alberto Fernández y resaltó la tarea de Sergio Massa al asegurar que está haciendo “un gran esfuerzo”.

Los apuntados fueron la justicia, la CGT y los Movimientos sociales. La vicepresidenta inició su discurso recordando la noche del intento de asesinato. “No vi el arma”, dijo en su primera aparición pública desde el 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó a su cabeza. Pasaron dos meses y tres días dijo la vicepresidenta al expresar que “después de ese tiempo de reflexión e información creo que algunas cosas positivas de este hecho horrible podemos obtener”.

“La primera conclusión buena que saqué fue que esos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno”, dijo CFK al hablar de los integrantes de Revolución Federal, quienes fueron procesados en libertad. “Esto no quiere decir que no haya gente enojada por las cosas que pasan, pero lo cierto es que esos indignados que eran reproducidos por la televisión, no estaban enojados con la política. Recibían millones de pesos, a uno de ellos se le encontró 50 mil dolares. Cortenla con lo de los indignados rentados que no va mas”, siguió al referirse a los pagos de Caputo Hermanos a la carpintería de Jonhatan Morel.

Kicillof y Larroque se sumaron a los cantos de “Cristina presidenta”

“La segunda cosa que descubrimos es que durante su gestión (Por Mauricio Macri) en seguridad pusieron a conducir la escuela de inteligencia a una Miss Argentina, Mira vos. Y una justicia, que ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada pero no de victima”, apuntó al señalar al “partido judicial” por no avanzar con los responsables ideológicos y financieros del ataque.

Pocos minutos después, pasó a la economía. Cristina Kirchner recordó que en 2015 perdieron la elección porque Mauricio Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores. “La recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad”, dijo la titular del Senado. Presentó dos cuadros en los que mostró la productividad y el salario en el sector privado y la participación del salario en el producto.

“No va a haber paritaria con esta inflación que resuelva el problema que tenemos todos nosotros”, advirtió y dijo que “necesitamos que el gobierno peronista resuelva y genere un bono que resuelva el salario real”. “Se lo pedimos en privado y en público al compañero Presidente”, dijo con un tono más amable al de los reclamos que viene haciendo a la gestión de Alberto Fernández.

También habló de los precios y de la necesidad de que el gobierno intervenga. “Cuando nos dicen desde los medios que el Estado no tiene que intervenir, si los mercados fueran transparentes, atomizados y no hubiera grupos concentrados, podría ser, pero estamos ante mercados absolutamente concentrados que hacen valer su poder”, dijo.

Cristina Fernández de Kirchner acto de la UOM en Pilar. Captura de pantalla.

Interna. Para que no queden dudas de que esta vez decidió evitar los cruces internos, la vicepresidenta dijo que “el ministro de economía (Sergio Massa) está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”, dijo. En otro pasaje de su discurso, insistió: “Quiero rescatar el esfuerzo que se esta haciendo, pero es necesario que esta discusión no solo se de a nivel de despachos oficiales sino también tienen que estar los dirigentes sindicales porque los patos de las bodas van a ser los trabajadores”.

La ex jefa de Estado también se refirió a la elección de Alberto Fernández como candidato en 2019. “Tenía la responsabilidad de garantizar que el peronismo ganara las elecciones”, dijo. Y agregó: “No me arrepiento porque realmente pudimos lograr el objetivo que no era votar en contra de alguien, sino votar en contra de determinadas políticas. No votamos en contra de nombres, votamos a favor o en contra de políticas, no de personas”.

Los dardos llegaron contra la Confederación General del Trabajo y los movimientos sociales. “No estaba muy acompañada”, dijo al hablar del 2017. “Nadie sienta que lo que digo es un reproche, en el orden nacional muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado, algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían, los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas”, dijo. También apuntó contra los sindicalistas al recordar que el anfitrión del acto, Abel Furlán, como diputado votó en contra del endeudamiento contra los fondos buitres. Máximo Kirchner ya había apuntado contra los sindicalistas por la ausencia de este sector en aquella votación.

2023. “Cristina presidenta”, cantaban desde la tribuna. Lo hicieron los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (OUM) pero también dirigentes de máxima confianza de la exjefa de Estado como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

“Vengo a hablar en nombre de lo que hicimos”, dijo la vicepresidenta que se mostró en modo campaña e insistió: “Venimos a hablar en nombre de 12 años y medio del gobierno que sacaron al país de la crisis más importante”. Pidió recuperar “la capacidad de discutir sin agravios, violencia y hacerlo con números Hubo una etapa que pudimos desendeudar a la argentina”. Fue cuando lanzó un eslogan de lo que podría ser parte de la campaña del Frente de Todos: “Es posible hacerlo, porque ya lo hemos hecho”.

Al cerrar su discurso, dejó otro mensaje en clave electoral. “Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”, expresó la vicepresidenta y manifestó que “queremos un pueblo alegre”. Pidió que que “volvamos a recuperar esa alegría” y dijo que se trata de la “alegría que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de que hay futuro, esa alegría nos merecemos los argentinos”. Al finalizar el encuentro, en los pasillos del microestadio de Pilar, con el intendente Federico Achaval y Furlán de anfitrión, los dirigentes cercanos a la vicepresidenta repetían: “Si el pueblo quiere, Cristina Puede”.