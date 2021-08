Rodríguez Larreta arengó a los candidatos: "Hay que poner todo, tenemos una oportunidad histórica"

Un club de rugby de Lanús fue el escenario, al aire libre por supuesto, donde Horacio Rodríguez Larreta convocó a los candidatos de la Provincia de Buenos Aires junto a funcionarios porteños y parte del equipo del PRO nacional con el objetivo de arengarlos para que “dejen todo”.

Junto al jefe de Gobierno estaba Diego Santilli, pre candidato a diputado nacional y el jefe de la campaña, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. La organización del evento había convocado a los candidatos y a los equipos que trabajarán en la campaña para las 11.30 horas con el fin de dar una charla y prepararlos para la PASO del 12 de septiembre y luego las elecciones generales de noviembre.

“Tenemos una responsabilidad por la Argentina”, planteó Larreta, con un discurso nacionalizado. “Tenemos una oportunidad histórica”, agregó, en referencia a frenar el avance del kirchnerismo. “Hay que dar todo”, añadió. Y concluyó: “Desde hoy ya hay que ir a buscar votos”. Al cierre de su alocución apareció la canción “Eye of tiger”, de Survivor, la banda sonora de Rocky.

Gerardo Morales contra Larreta: "Ya lo corrió a Mauricio Macri y le pasó el cepillo a Patricia Bullrich"

Por su lado, Grindetti hizo hincapié en el trabajo “en equipo” y en “no responder” a ataques. “El 13 de septiembre vamos a estar todos juntos”, les dijo. También dijo que todos tenían “un rol importante en la campaña”. Finalmente habló también de la importancia de la organización para poder avanzar con la estrategia y resaltó la importancia de la militancia.

Por su parte, Santilli hizo una suerte de ensayo de su discurso de campaña. Nombró a los intendentes, a quienes agradeció, y también contó una anécdota. Reveló que hace unos días estuvo en Villa Jardín con Diego Kravetz (jefe de gabinete de Lanús) y que estuvieron caminando uno de los pasillos cuando una vecina les contó que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar y que sufría los robos.

“Hay una gran descoordinación entre Nación y Provincia”, se quejó el “colorado”. Allí le tiró un centro a su amigo, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien fuera ministro de Seguridad bonaerense entre 2015 y 2019. “Cuando vos estabas esto no pasaba cabezón”, le dijo.

También dejó un mensaje al futuro: “el futuro gobernador será el que esté mejor en 2023”, planteó, para dejar tranquilos a los intendentes, a Ritondo y a los probables aspirantes en la Provincia.

Antes de las alocuciones, Larreta y Santilli, junto a la segunda candidata a diputada nacional, Graciela Ocaña, aprovecharon también unos minutos antes del encuentro para utilizar el verde para tomarse algunas imágenes que serán insumo de la campaña. También hubo fotos con vecinos de los candidatos para ilustrar los flyers y las fotos de campaña.

Entre otros, se vio una gran cantidad de funcionarios de la Ciudad. De hecho, la reunión había sido convocada originalmente en el salón Auditorio de Uspallata, la sede gubernamental de Parque Patricios.

Traspiés en Juntos por el Cambio en los intentos de alcanzar una frágil tregua

Hasta Lanús llegaron la ministra de Espacio Público, Clara “Maki” Muzzio (con look casual), la de Desarrollo Humanos, María Migliore (quien insiste a los candidatos para que conozcan a su agrupación “La Popular”), el secretario de Transporte, Juan José Méndez (quien es el delegado de Larreta en la comunicación del PRO), el secretario de Comunicación, Federico Di Benedetto (con una gran cantidad de asesores), Alejandro “el conejo” Gómez (ex ministro de Cultura bonaerense y a cargo de los segmentos de la campaña) y hasta Matías Lanusse, de la Agencia Gubernamental de Control y ex funcionario vidalista. También estaba Rosendo Grobocopatel, coordinador de la comunicación del PRO y ex asesor de Marcos Peña.

También hubo fuerte presencia de intendentes, como Julio Garro (La Plata). Ausente con aviso, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, quien tuvo una emergencia en su distrito, aunque estaba su mujer, la senadora bonaerense Daniela Reich, quien va por su reelección.

No se lo vio a Jorge Macri, intendente de Vicente López. Nadie pudo explicarle a PERFIL si fue invitado o no. De hecho, aún es un signo de preguntar qué rol tendrá en la campaña de Santilli. Por lo pronto regó de internas en la boleta de concejales a todos los distritos que pudo con candidatos propuestos por él. En algunos casos, como Ezeiza, con ex funcionarios del intendente que salieron de la municipalidad hace escaso tiempo, como el encargado del área sanitaria. Otros casos, como en San Martín, donde el ex ministro vidalista Santiago López Medrano era el referente del territorio y ahora deberá sortear una PASO con su candidato, Ramiro López Alonso.

También estaban los diputados Ritondo, Silvia Lospennato (quien se ocupa del voluntariado de Santilli a pesar de que Emilio Monzó quedó en la boleta radical) y la vidalista Mercedes Joury (quien está a cargo de la coordinación de la agenda y la estrategia de la campaña bonaerense), entre otros.

Recorridas

Paralelamente, Ritondo estuvo en Pilar con los candidatos locales. Allí afirmó que “Si cambiamos, el sueño de nuestros jóvenes se va a cumplir en nuestra tierra y no en el exterior”. Durante la presentación de listas de precandidatos a concejales en Pilar, sostuvo: “En nuestro país esta todo por hacer pero el foco debe ser cómo invertimos y cómo rescatamos al ser humano para recuperar la economía. Recuperar la producción al mismo tiempo que a los seres humanos que la componen”.

Allí acompañó al precandidato a concejal Sebastián Neuspiller y a la diputada Adriana Cáceres. Ambos están en la boleta santillista.

Juntos por el Cambio decidió hacer un "pacto de no agresión" para bajarle el tono a la interna

Más tarde, Ritondo participó de la presentación de los precandidatos a concejales en Moreno Demián Martínez Naya, Carmen Impelliccieri y Nicolás García. Ayer, participó en Tigre de la presentación de la lista de concejales encabezada por Segundo Cernadas. El miércoles estará en Lincoln junto a Aldo Paoletti, y en Chacabuco con Marcelo Seal. El jueves acompañará a Gastón Di Castelnuovo en Ituzaingó. La semana concluirá en Necochea junto a Eugenia Vallota, según informaron en su entorno.

Por su parte, por la tarde Santilli, estuvo en Lomas de Zamora junto a Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Viñuales y la primer candidata a concejal, Cecilia Gómez. Durante la recorrida los referentes de Juntos destacaron que las preocupaciones más importantes de la zona son la falta de trabajo, la carga impositiva sobre “aquellos que generan empleo” y la inseguridad junto al crecimiento del narcotráfico.

"El enemigo es el narcotráfico, el delincuente, el enemigo es la pobreza, el enemigo es la falta de trabajo. El resto es un adversario y hay que ganarle con ideas. Eso es lo que hacemos todos los días con Miguel. Lo que hemos aprendido a hacer en nuestras vidas. Para mí es inaceptable la campaña negativa", dijo Santilli ante los vecinos y agregó: “Vengo a trabajar. A comprometerme y abordar los temas, afrontarlos y resolverlos. La seguridad, el trabajo genuino, y la educación, que es el futuro de nuestros hijos. Eso representamos con este equipo”.