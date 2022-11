Hubo voces a favor y en contra de 'Precios Justos', un anuncio crucial para el gabinete de Economía

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el programa Precios Justos, no faltó tiempo para que salieran a flote opiniones tanto a favor como en contra de la medida.

Entre las voces opositoras, salió el diputado radical Mario Negri, que en su cuenta de Twitter expresó: “Los anuncios de Massa son parte del ‘Plan Estirar para Llegar’. Los Precios Justos han fracasado decenas de veces. A diferencia de Guillermo Moreno, Massa utiliza los modales. Pero la ‘estabilidad’ que ofrece es por cuatro meses. Acá no hay ninguna respuesta integral a la inflación”.

Aún más contundente, Martín Lousteau escribió, refiriéndose al plan que presentó el ministro de Economía de la Nación: “Basta de parches inútiles. El ministro de Economía anunció Precios Justos. Quieren enfrentar los mismos problemas con soluciones inútiles. La inflación en 2022 no paró de acelerarse, afectando a millones de argentinos”.

Siguiendo la misma línea, la diputada nacional Karina Banfi escribió: “En el 2015 en Venezuela se presentó un programa de control de precios que se llamó ‘Precios Justos’. No hace falta que les cuente cómo terminó esta película, ni papel higiénico tenían. Otro manotazo de ahogado en el peor momento de inestabilidad económica del país”.

Sergio Massa. FOTO: MECON

Entre los que salieron a defender el programa, estuvo el exministro de Desarrollo Social y diputado nacional Daniel Arroyo, quien acompañó a Massa en la presentación del plan, llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner. Arroyo dijo que “es un mecanismo para estabilizar la canasta básica por cuatro meses, y es la forma de combatir la inflación”.

Parada en la misma vereda, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que estuvo presente en el lanzamiento del programa, señaló que para ella “Precios Justos es una política destinada a fijar precios de más de 1.700 productos de primera necesidad por 120 días con el objetivo de cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el sindicalista Pablo Moyano consideró que “va a funcionar porque Sergio Massa es creíble” y advirtió que “ojalá que los empresarios cumplan el compromiso de no aumentar los precios por cuatro meses”.

Por último, un capítulo aparte mereció el viceministro de Economía. Gabriel Rubinstein se refirió a la medida: “El programa de Precios Justos que el ministro Sergio Massa lanzó es una muy buena herramienta para intentar desacelerar la inercia inflacionaria hacia el 4% mensual en meses venideros”.

“Ese 4%, o 60% anual, es el que proyectamos e incluimos en el Presupuesto 2023. Y es una cifra bien compatible con los fundamentos macro, fiscales y monetarios”, agregó en su cuenta de Twitter. No faltó quien le recordara a Rubinstein, en la misma red social, sus dichos hace un año, cuando no era funcionario del Gobierno y expresó que “cuando se recurre a un congelamiento generalizado de precios, aparecen un montón de distorsiones. El Gobierno está desesperado por la inflación, pero el problema no viene porque haya márgenes empresariales exagerados”.