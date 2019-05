Hugo Moyano: "El paro no es un capricho, es un desastre lo que está pasando"

La Confederación General del Trabajo (CGT) y unos 70 sindicatos llevan a cabo desde las 00 horas de este miércoles la sexta huelga general de 24 horas contra el Gobierno de Mauricio Macri, en protesta por una crisis económica con alta inflación y caída de la actividad económica.

En una conferencia de prensa en la que analizaron el alcance de la medida de fuerza, el líder del Frente Sindical para el Modelo Nacional Hugo Moyano, habló ante la prensa junto al Secretario General de la Bancaria, Sergio Palazzo, el dirigente sindical Pablo Moyano, Ricardo Pignanelli de SMATA, Omar Plaini de Canillitas y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, entre otros.

"El paro ha sido muy efectivo, muy importante, y con mucha adhesión. Una vez más se demuestra la necesidad del trabajador de expresar el rechazo a la política del Gobierno”, dijo Moyano al evaluar el paro. "Estos paros no se hacen por caprichos de la gente, se hacen por necesidad. Por eso cuando la ministra Bullrich dice lo que se pierde con el paro, no dice cuánto los trabajadores aportamos con el mínimo no imponible", agregó.

Además, el referente de Camioneros dijo que espera que este mensaje de la sociedad "haga reflexionar al Presidente, porque si no no le veo un destino importante a los argentinos con esta política económica. Es un desastre lo que está pasando. Si no lo entiende, es evidente que no está capacitado para gobernar un país como el nuestro”, apuntó.

Patricia Bullrich: "Estamos hartos de los paros"

Por su parte, el Secretario General de la Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó el “acatamiento importantísimo” de la medida, y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por opinar que el paro de actividades es una medida autoritaria.

"Hay millones de calles en la Argentina, y porque haya seis o siete calles cortadas, lo que le sugerimos a la ministra es que se ocupe de resolver los problemas de los argentinos en vez de ocuparse del tránsito. Hay más del 50% de inflación, dis dígitos de desempleo, un endeudamiento fenomenal, se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo y 14400 pymes que cerraron", manifestó Palazzo.

Asimismo, sostuvo que "si de autoritarismo se trata, este es el primer gobierno en democracia que ha enjuiciado a cuatro dirigentes sindicales: Pablo Moyano, Omar Plaini, Hugo Yasky y a quien les habla, por el paro del 30 de abril. Lo que la ministra debería revisar son sus medidas, porque lo que hicimos fue un paro enmarcado en el artículo 14 bis de la constitución", dijo.

Cómo se vive el paro en las provincias: marchas y cortes

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también estuvo presente en la conferencia de prensa, y al tomar la palabra aseguró que “el acatamiento que estamos viendo en nuestros distritos es el más alto que recordamos todos”, lo que sostuvo que “habla de la imposibilidad que tiene este gobierno de ver las circunstancias tremendas que están pasando nuestros municipios, donde hay miles de personas intentando saber qué van a comer”.

Además, consideró que los dirigentes sindicales “están haciendo patria”. “Han ganado la calle porque no hay otra manera de luchar. Estoy muy orgulloso de los representantes sindicales que tenemos. Es necesario que de acá a diciembre estemos más unidos que nunca”, expresó Menéndez, quien pidió que la “unidad” se fortalezca para derrotar el “neoliberalismo” en las próximas elecciones.

A.G./FeL