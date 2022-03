En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Ivan Schargrodsky, periodista y director de Cenital, detalló las señales qué podrían indicar una posible candidatura de Cristina en las próximas elecciones. También detalló el papel de Alberto Fernández y Sergio Massa tras una potencial quiebre del Frente de Todos.

JF: Ayer en tu newsletter planteaste la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para el 2023, con una evidente ruptura en el Frente de Todos. Compartí con nuestra audiencia por favor, las conjeturas que tenés y cuáles son las evidencias que te llevaron a ese pensamiento.

IS: Tiene eso una precuela que fue la reunión de la vicepresidenta con actores, periodistas, actrices en Pilar. En aquel momento, había sido un episodio singular. Y en el video extenso, que publica ella luego de la reunión, ella da entender que lo que le impidió ser candidata en 2019 que fue el tema de su hija, es un problema ya no está. Como todo lo que ocurre con Cristina, hay mucho de información y de interpretación y registro histórico.

Y lo del lunes a la tarde, la presentación de un proyecto de mínima cuestionable respecto a su viabilidad jurídica y operativa, pero que ella lo plantea con la foto con el embajador, es uno de los clásicos movimientos de civilización de Cristina frente al sistema político, dentro de una hipótesis general y un eje bolivariano, vinculado a cuestión reactiva con los Estados Unidos.

Se le adjudica a ella un antinorteamericanismo que tuvo su pico en la destrucción de la valija diplomática de Timerman y luego con el tema de la muerte del fiscal Nisman, pero que yo no lo detecto como un antinorteamericanismo a la clásica. Que si lo tiene parte de su entorno, como el Instituto Patria, y que muchas veces ven en Cristina, una "Cristina para armar", una Cristina que les gustaría que existiera, pero que es más compleja.

JF: Cada uno se arma su propia Cristina…

IS: Exactamente. Tanto oficialistas como opositores, en ese sentido es transversal.

JF: Vos ves al kirchnerismo llegando unido con el Frente de Todos a las PASO y eventualmente, compitiendo con Alberto Fernández, y no rompiendo antes.

IS: No me atrevo a ser taxativo, hablé con uno de los jefes de La Cámpora el lunes a la noche y me dijo que para nosotros la ruptura no es la última opción es la que sigue. Ese fue el textual que me dijo. Lo que pasa que el planteo que hace el kirchnerismo respecto de esto es que el equipo económico no funciona, hay una lógica en el peronismo y la política en general que es que "el que saca no pone". Entonces, si hay una avanzada contra el equipo económico de Alberto Fernández, no está claro quién sería, y qué parte del dispositivo reemplazaría a Martín Guzmán, a Matías Kulfas o a quienes sean los apuntados.

Para el kirchnerismo, la ruptura no es la última opción, es la que sigue. Inmediatamente después, la pregunta es, qué debería hacer el presidente para que esa ruptura no se materialice. Los planteos que hace el kirchnerismo para que la ruptura no se materialice, hoy me parece que el presidente no está dispuesto a honrar esos mandatos o a resignarlos.

JF: ¿Consideras a Massa como parte de un movimiento de ruptura? ¿Cómo ves este movimiento qué hace dentro de la lógica del Frente de Todos?

IS: Creo que Massa, y lo ha dicho él en público esto, está trabajando para no repetir algunas cuestiones que lo deterioraron mucho de cara al sistema político, pero sobre todo para la sociedad. El camino que está haciendo es el de la reconstrucción de la confianza para todos los actores y mostrarse como el adulto responsable en la sala ámbito mientras el resto se pelea. Si esto tendrá éxito o no lo dirá el tiempo. Lo veo más como tratando de pegar para evitar la caída y obviamente con la expectativa de ser la síntesis. Llegado el caso de la elección cuando haya vetos cruzados, si es que el Frente de Todos llega unido, es muy difícil vetar al que logró para que el dispositivo no se rompa.

"La debilidad parlamentaria obligó al Frente de Todos a aceptar cambios para la reforma de la Magistratura"

JF: ¿Vos crees que Alberto Fernández podría llegar a no presentarse y en ese caso Massa especula con poder ser él el candidato de unión?

IS: Sí, yo creo que esa es la especulación y me parece que Massa con esta habilidad 360 que tiene, piensa que si el gobierno acuerda con el fondo pero no resuelve la inflación va a ser un fracaso, lo que está haciendo no es un análisis sino es un spoiler. El gobierno este año va a empeorar la marca inflacionaria del año pasado y nada indica que la baja, llegado el caso que ocurra en 2023, sea sensible. De alguna manera está anticipando su opinión respecto a lo que ocurrió o que va a ocurrir, por lo menos con la parte económica del gobierno de Alberto.