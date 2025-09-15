Javier Milei se reunió con su mesa política y se prepara para grabar la Cadena Nacional

El presidente Javier Milei convocó a su equipo de funcionarios más estrechos este lunes por la mañana para delimitar los próximos pasos de la gestión y ultimar los detalles del cronograma de actividades camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Este lunes, el mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50, y se limitó a esperar la llegada de cada uno de sus seis funcionarios que conforman la mesa política que reflotó tras la derrota en los comicios bonaerenses.
A las 9.30, en el despacho presidencial, se dieron cita durante dos horas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el sexto funcionario que suele completar la nómina, se incorporó a las 10.30, con la reunión iniciada debido a que tenía programado un turno médico desde hacía varias semanas.
Por su parte, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, hizo su ingreso a las 9.22, a la espera de la jura que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada, en presencia de sus familiares y amigos.
Pasadas las 11.30, el mandatario le tomó juramento al hasta entonces vicejefe de Gabinete del Interior en una ceremonia breve y con la asistencia de parte del Gabinete.
Esta madrugada, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.
Por la tarde, el mandatario tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21. Lo hará tras un “súper lunes” con una agenda intensa que incluyó una reunión de la mesa bonaerense.
Milei buscará dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.