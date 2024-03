Javier Milei cerrará el primer día del Foro Económico Internacional de las Américas

El presidente Javier Milei se presentará en la tarde de este martes 26 de marzo, entre las 18 y las 18.30 horas, en el Hotel Four Seasons de la ciudad de Buenos Aires para realizar una exposición en el marco del Foro Económico Internacional de las Américas.

Según explicó esta mañana el vocero, Manuel Adorni, el discurso durará aproximadamente 25 minutos y allí "dará detalles del rumbo que está tomando la Argentina y las virtudes del capitalismo de libremercado frente a posturas dominantes de la agenda 2030".

Más temprano, el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, dijo que el actual gobierno está generando "progresos impresionantes" pero advirtió que debe a su vez “mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad”.

“Así, Argentina está realizando progresos impresionantes en la recomposición de todas sus variables económicas, con superávit fiscal y financiero en los meses de enero y febrero, algo que no sucedía hace más de diez años”, destacó. “Coincidimos con el modelo del Gobierno argentino que marca una clara tendencia a una mayor apertura en sus relaciones comerciales con el resto del mundo y estamos convencidos que por este camino se van a poder implementar políticas económicas saludables que perduren en el tiempo”, agregó el funcionario del organismo multilateral.

El empresario petrolero y presidente de Pan American Energy (PAE), Alejandro Bulgheroni, apoyó las reformas que intenta llevar a cabo el jefe de estado y arremetió contra el Poder Legislativo por no aprobar los proyectos de ley que permitan esas modificaciones. "Si no se pueden votar las leyes que ayuden a hacer estos cambios, no va a haber una buena situación en el futuro", advirtió.

Entrevistado por la periodista Cristina Pérez, Bulgheroni sostuvo que Milei "está haciendo lo que se puede hacer" y recordó que cuando lo conoció, antes de que asumiera la presidencia, consideró que era una oportunidad para que la Argentina saliera adelante. "Están las cosas dadas, está la mente clara en el Presidente y eso es un factor muy importante porque a la larga los otros miembros del gobierno se vana dar cuenta que ese es el camino", manifestó uno de los empresarios más poderosos del país.

