Javier Milei limita el ingreso de venezolanos chavistas que busquen refugio en Argentina

El gobierno de Javier Milei anunció que limitó el ingreso a la Argentina de venezolanos chavistas, en especial a funcionarios, empresarios o miembros de las Fuerzas Armadas que busquen refugio. El anuncio fue realizado luego de que Donald Trump asegurara que “gobernará” Venezuela hasta que realice una “transición segura”, tras el bombardeo y el secuestro de Nicolás Maduro.

“La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni este sábado.

“Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, concluyó Adorni el breve comunicado por X. El decreto aún no está publicado en el Boletín Oficial.

La decisión del gobierno libertario, que desde un primer momento manifestó su apoyo a la intervención militar estadounidense en suelo extranjero, se da en el marco de la captura de Maduro que abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro del Gobierno venezolano. Legalmente la vicepresidenta Delcy Rodríguez es quien continúa en el orden sucesorio, sin embargo, Trump anticipó que planea tomar el control de Venezuela bajo amenaza de un segundo ataque. En ese marco, funcionarios del chavismo podrían abandonar su país y buscar asilo o refugio en el exterior.

Trump busca gobernar Venezuela

En conferencia de prensa Donald Trump aseguró que EE.UU. dispondrá un nuevo gobierno de Venezuela bajo sus órdenes y que administrará el petróleo de ese país. Al mismo tiempo, les advirtió al ministro de Defensa venezolano, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que Norteamérica está lista "para lanzar un segundo ataque mucho mayor si fuera necesario".

"A nosotros no nos da miedo desplegar tropas. Anoche desplegamos tropas", sostuvo Trump en conferencia de prensa y agregó: "Es algo que no nos da miedo. Sea como fuere, nos aseguraremos de que este país sea gobernado correctamente", pero descartó que en ese plan esté incluida la ex candidata presidencial María Corina Machado. “No tuvimos contacto con María Corina Machado. Es muy difícil que sea la líder. No cuenta con el apoyo del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto necesario”, dijo. Tampoco incluyó al referente opositor Edmundo González Urrutia.

"Vamos a tener a un grupo de personas que lo administren hasta que pueda volver a funcionar, generar mucho dinero para la gente", agregó y deslizó que para esas gestiones, que incluyen la del petróleo, dispondrá "gente del Ejército".

Las afirmaciones fueron realizadas en conferencia de prensa este sábado, en la que el presidente de EE.UU. estuvo acompañado por su secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Maduro fue capturado este sábado por la madrugada, junto con su esposa Cilia Flores, tras un bombardeo en diferentes puntos estratégicos. Ambos son trasladados en el buque USS Iwo Jima hacia Nueva York, a donde el gobierno de Trump pretende juzgarlos por narcotráfico.



