El presidente Javier Milei abrió las puertas de la Quinta de Olivos en la noche de este martes para una cena que reunió a la plana mayor de La Libertad Avanza (LLA) y a su principal socio parlamentario, el PRO. El objetivo: definir la estrategia legislativa para sostener los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad, en medio de la presión de la oposición que busca revertirlos.

Los legisladores presentes confirmaron que el encuentro comenzó pasadas las 20 e incluyó la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de José Luis Espert, entre otros referentes libertarios, informó Clarín. Por parte del PRO, el jefe de bloque Cristian Ritondo encabezó la delegación, acompañado por Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Luciano Laspina, Alejandro Bongiovanni, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.

A pedido de Presidencia, todos debieron apagar sus teléfonos al ingresar. La reunión buscó reforzar el respaldo a los vetos firmados a principios de mes, cuando el Ejecutivo rechazó, mediante el Decreto 534/2025, tres leyes sancionadas el 10 de julio. El Gobierno argumentó que carecían de financiamiento y presentaban irregularidades legislativas.

Los ausentes del PRO

Quedaron fuera de la convocatoria figuras críticas del acuerdo LLA-PRO como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, así como el bloque del MID que conduce Oscar Zago. Este espacio respalda el veto a la moratoria, pero mantiene dudas sobre el aumento del 7,2% a los jubilados y la emergencia en discapacidad. Tampoco participaron la mayoría de los llamados “radicales con peluca”, salvo Pablo Cervi, que llegó sin sus compañeros, según consignó LN+.

La cita en Olivos coincidió con la avanzada opositora para acelerar en comisiones los proyectos de los gobernadores que buscan modificar el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Por orden de Cristina Kirchner, Unión por la Patria condicionará el apoyo a estas leyes al rechazo de los vetos. La intención sería discutir todos los temas en una sesión prevista para el 20 de agosto.

Una vieja herida abierta

En paralelo, la Cámara baja dictaminó una resolución para destrabar la comisión investigadora del caso $Libra, la criptomoneda "difundida" por Milei en redes sociales y objeto de una pesquisa en Estados Unidos por presunta estafa.

En su discurso más reciente, el presidente reafirmó que no cederá en su meta de déficit cero. Anunció que prohibirá al Tesoro usar fondos del Banco Central para gasto primario y enviará un proyecto que penalice presupuestos deficitarios. “Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, y la única manera de lograrlo es con orden fiscal, monetario y cambiario”, expresó.

Mientras el oficialismo ajusta su estrategia, la oposición busca los dos tercios para insistir con las leyes vetadas. El ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió a TN que, si no logran sostener los vetos, el Gobierno “recurrirá a mecanismos judiciales”.

