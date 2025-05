Este sábado 3 de mayo, Jorge Fontevecchia presentó “Fontevecchia vs. Milei” en la Feria Internacional del Libro ante una sala repleta. La publicación es una antología con sus columnas más recientes que sirvió como puntapié para un debate necesario sobre libertad de prensa y medios de comunicación entre el presidente y fundador de Editorial Perfil, Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, y Tomás Rebord, conductor de Blender.

La actividad formó parte de la conmemoración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo desde 1993, tras ser proclamado por la Asamblea General de la ONU para evaluar la libertad de expresión en el mundo, defender la independencia periodística y homenajear a los y las periodistas que murieron ejerciendo su labor.

Durante su alocución, Fontevecchia advirtió sobre el avance de los discursos que buscan deslegitimar al periodismo como profesión. Citó ejemplos recientes, desde Elon Musk afirmando que “ustedes son los medios ahora” al señalar un celular, hasta el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que el periodismo es una “profesión en extinción”.

También enmarcó estas afirmaciones dentro de un contexto más amplio de ataques a la credibilidad de la prensa. Señaló que detrás de esas frases se esconde un intento por quitarle valor al rol que históricamente cumplió el periodismo como mediador entre los hechos y la sociedad.

Argentina registró un brutal deterioro de la libertad de prensa bajo el gobierno de Javier Milei

“La idea del periodismo como “cuarto poder”, “fiscal de la república”, “perro guardián” y todas las metáforas similares, aunque de forma reduccionista e imperfecta, reflejan el sistema político que integra el periodismo y le da sustento. Esto es: la democracia burguesa, la división de poderes y el límite a quien gobierne”, sostuvo.

Y añadió: “Muchas veces detrás de la polémica y las críticas a las formas de periodismo profesional e inquisidor de los gobiernos, se esconde muy solapadamente la crítica al sistema mismo de división de poderes”.

En este sentido, explicó que, tras las experiencias autoritarias del siglo XX, resultaría muy difícil para cualquier gobierno justificar públicamente un sistema sin garantías individuales, donde la Justicia se redujera a una “ejecución sumaria de la voluntad del partido dominante” y no existiera ningún órgano colegiado que equilibrara el poder del Ejecutivo.

“Entonces a los partidos con vocación hegemónica, no les queda otra alternativa que soportar la división de poderes, pero tratan de reducir su cumplimiento al mínimo de formalidades posibles. Frente a ello, la libertad de expresión es considerada por muchos no solo un fundamento de la democracia sino EL fundamento. Limitar la división de poderes conlleva limitar al periodismo", sostuvo.

Jorge Fontevecchia se presentó junto a Ricardo Roa y Tomás Rebord en la Feria del Libro. Fotos: Pablo Cuarterolo.

Asimismo, defendió la vigencia del oficio periodístico al sostener que, como todo saber profesional, debe re-legitimarse constantemente para sobrevivir. En un contexto donde el conocimiento es puesto en discusión, su continuidad dependerá de "renovar su utilidad, su eficacia simbólica y su credibilidad".

A modo de respuesta a quienes pronostican su fin, concluyó: “La profesión de periodista, con las adecuaciones que cada tecnología permita y exija, será longeva porque la necesidad humana de que alguien cumpla la función de explicar esto que pasa qué significa nunca cesará. Nietzsche sostenía que el ser humano puede resistir casi cualquier cosa, menos que no exista una explicación”.

Ricardo Roa y Tomás Rebord dialogaron con Fontevecchia sobre la libertad de expresión

El encuentro comenzó a las 19 hs en la sala Victoria Ocampo de la Feria del Libro, ante una multitud de personas. Nuria Am, periodista y conductora de Canal E, ofició de moderadora y dio paso a las exposiciones de Ricardo Roa, Tomás Rebord y el propio Fontevecchia, quienes abordaron los desafíos del periodismo en tiempos de polarización y el cuestionamiento al rol de los medios.

Ricardo Roa fue el primero en tomar la palabra. El periodista cuenta con casi cuatro décadas de trayectoria en el diario Clarín, donde actualmente es Editor General Adjunto y responsable del área digital, también dirigió el diario deportivo Olé y ocupó cargos clave en televisión y otras publicaciones. En 2024, fue galardonado con el Premio Rey de España, además del Adepa y el Fopea por su investigación sobre el escándalo de los seguros.

Fuerte caída de la Argentina en el ranking de libertad de prensa

En su intervención, Roa destacó que Fontevecchia "ha defendido siempre la libertad de expresión y por eso ha tenido tensiones con los diferentes gobiernos". Y agregó: "Javier Milei ha insistido en que los periodistas somos profetas del odio, al igual que Cristina Kirchner, hace una campaña contra el periodismo".

Luego analizó el estado de la gestión del gobierno libertario, que según analizó "está pasando factura", cuando debería estar celebrando "haber salido airoso del cryptogate y las negociaciones con el FMI". Además, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: "Siempre se puede esperar lo peor de los alcahuetes", por haber dicho que el periodismo "está desapareciendo". "Son los peligrosos también los cabeza de termo que rodean a Milei" , advirtió.

"El último episodio de la semana fue el episodio del asesor estrella, Santiago Caputo, que enfrentó a un fotógrafo, en modo amenazante... No tenemos que olvidarnos que el cristinismo armó un escupidero que invitaba a escupir las fotos de los periodistas. El odio, que es la base de la fuerza política de Milei es peligroso y ahora se enfoca en nosotros", señaló el periodista.

En una reflexión antes del cierre de la presentación, Roa subrayó: "Durante este gobierno tenemos que seguir contando lo que pasa y denunciar los agravios, una cosa es criticar a un periodista que opina, y otra es atacar a un periodista que cubre y no tiene capacidad de defenderse, tenemos que poder neutralizar estos ataques con el apoyo de todos los medios".

Ricardo Roa, Tomás Rebord y Jorge Fontevecchia. Fotos: Pablo Cuarterolo.

Luego aportó Tomás Rebord, abogado y conductor de Hay algo ahí, el programa insignia de Blender, uno de los canales de streaming más exitosos de Argentina. Se trata de una figura que se consolidó en la escena digital con formatos como Caricias significativas, MAGA y El método Rebord, un ciclo de entrevistas a referentes del poder. Además, este año publicó su novela "Comentarios al Náucrato", una ficción que indaga en los límites entre verdad y mito en clave rioplatense.

Rebord comenzó haciendo una aclaración sobre su formación: "No me formé como periodista, estudié abogacía porque me interesaba la política y eludí el mote de periodista para escapar a requisitos formales de la profesión". "Nunca pretendí construir una neutralidad", continuó.

"Hay un fenómeno dual con lo que genera este gobierno respecto a la libertad de expresión, respecto a la puteada de los que bancan a Milei no me merma en mi posibilidad de expresarme, pero yo gozo del privilegio de tener una espalda de público, no depender de la simpatía del gobierno para sostener un perder un trabajo", reconoció. Sin embargo, aclaró: "Sí sos Pablo Grillo y te vuelan la cabeza en una movilización, eso es otra cosa".

"No es lo mismo que el presidente que esté comandando el odio, me preocupa menos por el emisor que por los receptores de ese mensaje", enfatizó. En esta línea, concluyó: "Ellos son el estado y eso es una responsabilidad diferente, eso no lo dimensiona el mileismo y sí desde ahí se construye crueldad, la respuesta es desvande".

Jorge Fontevecchia: "Milei critica a los periodistas que llegan a la clase social y educativa más alta"

Finalmente, tomó la palabra Jorge Fontevecchia, a quien Nuria Am presentó como periodista y fundador de Editorial Perfil, además de creador y director de sus principales publicaciones. Estudió Ciencias Económicas y también cursó Derecho, Psicología, Ciencias Sociales y una maestría en Filosofía en la UBA. Durante la última dictadura fue secuestrado y pasó por el centro clandestino El Olimpo. Más tarde vivió en Nueva York, donde recibió el premio de periodismo de la Universidad de Columbia, y en Brasil, donde fue condecorado con la Orden del Barón de Río Branco.

Además, es ciudadano ilustre de Buenos Aires y ganó el Premio Konex a la Dirección Periodística en 1997, 2007 y 2017. En esta ocasión, presentó en la Feria Internacional del Libro su más reciente publicación, "Fontevecchia vs. Milei", una antología de columnas que sirvió como punto de partida para debatir sobre libertad de expresión, medios de comunicación y el vínculo entre periodismo y poder político.

“Fontevecchia vs. Milei”: un análisis del minuto a minuto del gobierno libertario

Desde hace tiempo Fontevecchia sigue de cerca la gestión libertaria, con un enfoque basado en el análisis de datos y la confrontación de discursos. “Fontevecchia vs. Milei. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo”, aborda en profundidad ese conflicto, marcado por ataques personales, desacreditaciones públicas y una visión del periodismo como adversario político.

El libro es una oportunidad para repasar columnas agudas que forman parte de la antesala de un gobierno que representa la sorpresa y la agresión constante. Se trata de un material que sirve como testimonio reflexivo del ascenso del actual presidente, Javier Milei y acercarse a la comprensión del fenómeno.

La serie de columnas que componen la antología de contratapas fue publicada en diario Perfil los sábados y los domingos hasta el 10 de diciembre de 2024, a modo de crónica del proceso de triunfo electoral de Javier Milei y de su primer año de gestión.

“Fontevecchia vs. Milei. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo”, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia.

“Al fogonazo de la luz de relámpago que ilumina y permite ver con nitidez y claridad se le opone la metáfora de Hegel (en Filosofía del derecho) ‘del búho de Minerva que emprende su vuelo en el crepúsculo’ y no al amanecer, para indicar que la filosofía, el conocimiento que simboliza Minerva, se hace más necesario en la oscuridad, de la misma forma que es en el crepúsculo de la vida cuando se produce la acumulación de conocimientos que son inevitablemente imposibles de obtener en los comienzos. Así también sucede con un evento histórico: solo en su ocaso podemos aprehenderlo por completo”, advierte Fontevecchia en la introducción a su libro.

El discurso completo de Jorge Fontevecchia en la Feria del Libro 2025

Hace pocos meses Elon Musk quien compró Twitter para transformarlo en X, dijo al público: “ustedes son los medios ahora” señalado un celular, en argentina un influencer libertario apodado Gordo Dan sostuvo que con los celulares son el “brazo armado” y la “guardia pretoriana” del Presidente en la batalla cultural.

Y como parte de la embestida general de nuestro Gobierno contra el periodismo y los medios de comunicación, a quien ahora eligió como enemigo imaginario y representante máximo de su polisémico concepto de casta, como ustedes ya saben, ayer el ministro de Economía Luis Caputo dijo que el periodismo “es una profesión en extinción”.

Voy a dedicar entonces estos minutos a exponer sobre el periodismo y la comunicación como profesión.

“Hay necesidades humanas que son más o menos eternas. Pero las profesiones que las satisfacen no duran para siempre. Y la mayoría de ellas duran bastante poco medido en términos históricos. Para los habitantes de cada época lo que lleva un siglo, dos o tres, haciéndose, ya parece algo definitivo, pero no es así. Tomaré como ejemplo el caso de los médicos, los religiosos, los psicoanalistas y los periodistas”.

“En la Grecia de Sócrates el filósofo era el médico del alma. En la China del siglo XXI el médico del cuerpo también es médico del alma.”

“Levi Strauss escribió sobre las sociedades primitivas donde aún la profesión de médico no estaba separada de la de religioso, y contaba cómo la eficacia simbólica permitía a los chamanes y curanderos ayudar a curar a una parte de sus pacientes, o aliviar a todos, por efecto de la sugestión. Un precedente primitivo de la transferencia de Freud y de cuando el paciente le concede a su terapeuta el grado de “sujeto supuesto de saber”, o sea, le cree.”

Fontevecchia en su cruzada contra los "periodistas ensobrados"

“La confesión no existió en la Iglesia Católica desde siempre. A partir del año 1.000 se comienza a generalizar su práctica, en el concilio de Letrán en 1215 se la hace obligatoria aunque sólo una vez por año. Y recién se la institucionaliza como llegó a nuestro días, a partir del concilio de Trento en el año 1545.”

“Paso a paso, la Iglesia fue descubriendo que le hacía bien a la gente ir a contarle sus problemas, temores o pecados a alguien con investidura.”

“Nuevamente, otra forma de 'sujeto supuesto de saber', y un antecedente pretérito de 'la cura por la palabra' que buscaba Freud en los comienzos de su técnica.”

“La Iglesia comprobó, también, que la gente se sentía más aliviada si además se le imponía algún castigo moderado. Que al rezar algunos Padre nuestro o Aves María, sentían que habían saldado sus deudas con la Iglesia, algo equivalente a la recomendación de Freud sobre que los pacientes tenían que pagar, para valorar el tratamiento y para que éste tuviera efecto sobre ellos.”

“Freud tiene seguidores y detractores, pero lo que nadie deja de reconocerle es haber sido una de las pocas personas en la historia que pudo inventar una profesión: la del psicoanalista, con su derivado, el psicoterapeuta. Una profesión que obviamente tiene reminiscencias en la confesión y no es casual que haya surgido con el debilitamiento de la fe religiosa, la que Nietzsche anticipó con su 'Dios ha muerto'. La época pedía un nuevo 'sujeto supuesto de saber' y para muchos los curas ya no calificaban para esa ocupación.”

“Los periodistas también somos 'sujetos supuestos de saber', también nuestro saber es puesto en discusión y debe re-legitimizarse para aspirar a sobrevivir, como cualquier otra profesión, renovando su utilidad, eficacia simbólica y credibilidad.”

La sala Victoria Ocampo estuvo colmada de personas que siguieron las exposiciones de Roa, Rebord y Fontevecchia.

“Para los periodistas no es necesario mirar a nuestros vecinos profesionales, los médicos, religiosos, o psicoanalistas; para tener idea del grado de cambio que sufren las profesiones.”

“La propia aparición de la imprenta provocó gigantescas modificaciones en la literatura que se transformó a partir de la reproductibilidad técnica de la escritura.”

“Ya a comienzos del siglo pasado Paul Valéry había escrito que 'en todas las artes hay una parte física, que no puede ser tratada como antaño. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace varios años, lo que ha venido siendo desde siempre. Novedades tan grandes transforman toda la técnica de las artes y operan sobre la inventiva llegando hasta modificar (…) la noción misma de arte', concluyó.”

“Los cambios en la superestructura ocurren bastante después que en la infraestructura, porque las nuevas tecnologías, al comenzar, imitan las formas antiguas. Por ejemplo, las primeras lamparitas de luz eléctrica tenían la forma de la llama de gas y las ruedas de las primeras locomotoras simulaban la forma de los cascos de los caballos. Pero inexorablemente las cosas luego encuentran su forma propia.”

“Identifico dos infraestructuras del periodismo: el sistema tecnológico y el sistema político. Los que a gran escala tienden a producir cambios conjuntos. El periodismo, como la práctica de la confesión en el catolicismo, tiene sus precedentes arcaicos pero surge, más o menos como lo conocemos en la actualidad, a partir de que se utiliza por primera vez una imprenta para producir un diario en el año 1604.”

“Hasta la invención de la imprenta se producían manuscritamente quince mil libros por año, al llegar la Revolución Francesa ya se imprimían centenas de millones de libros. No son acontecimientos sin relación. Las ideas de libertad del siglo XVIII, que hicieron intolerable la existencia de un monarca absoluto, no buscaban sustituir una dictadura basada en la herencia por otra con diferentes imperativos.”

"Fontevecchia vs. Milei": el libro que documenta la historia de un Gobierno con "la rutina de la ruptura y la agresión"

“La esencia de los nuevos sistemas de gobierno se basó en la división de los poderes: en tres, agregando como auxiliar de estos contrapesos, y para el control entre ellos mismos, al periodismo.”

“Periodismo, democracia representativa, constitucionalismo y capitalismo fueron construcciones contemporáneas. La idea del periodismo como “cuarto poder”, “fiscal de la república”, “perro guardián” y todas las metáforas similares, aunque de forma reduccionista e imperfecta, reflejan el sistema político que integra el periodismo y le da sustento. Esto es: la democracia burguesa, la división de poderes y el límite a quien gobierne.”

“Muchas veces detrás de la polémica y las críticas a las formas de periodismo profesional e inquisidor de los gobiernos, se esconde muy solapadamente la crítica al sistema mismo de división de poderes.”

“Después del violento siglo XX sería dificultoso para cualquier gobierno defender hoy públicamente un sistema sin garantías individuales, donde la justicia fuera simple ejecución sumaria de la voluntad del partido dominante y no existiera ningún cuerpo colegiado de poder jerárquicamente equilibrado al poder ejecutivo.”

“Entonces a los partidos con vocación hegemónica, no les queda otra alternativa que soportar la división de poderes, pero tratan de reducir su cumplimiento al mínimo de formalidades posibles. Frente a ello, la libertad de expresión es considerada por muchos no solo un fundamento de la democracia sino EL fundamento. Limitar la división de poderes conlleva limitar al periodismo.”

“En el ataque a las libertades individuales no hay victimarios ideológicamente permanentes. El último siglo está repleto de ejemplos de regímenes que emparentándose tanto con la izquierda como con la derecha limitaron, por ejemplo, las elecciones sexuales de las personas o la libre disposición de sus bienes. Y todos ellos tuvieron en común una justificación: la democracia era para estos regímenes –de izquierda o derecha– una forma de dominación burguesa, una trampa de los privilegiados para que nada cambie y mantengan sus privilegios.”

“El postmodernismo encierra latentemente una idea de postperiodismo. Walter Benjamín sostenía que 'la pérdida del aura por parte de la obra de arte, –y yo agrego: de cualquier representación trascendente y también del periodismo– no debe tomarse como un fenómeno coyuntural sino como un síntoma de época'”.

“El derrumbe de las certezas y su sustitución por el escepticismo no solo afecta al periodismo sino a múltiples campos, por ejemplo el relativismo corroe también la base epistémica del derecho, minando la legitimidad de los jueces, fuente de control de los otros dos poderes de la democracia burguesa. Pero el periodismo es el más atacado.”

“No debemos los periodistas temerle a una menor asertividad. El ignorante actual ya no es más quien ignora lo que el maestro sabe, sino quien no sabe lo que ignora.”

“Otro ejemplo de fundamentos longevos, pero recientemente superados, es la clásica división de la vida humana en tres esferas, regídas por criterios y leyes diferentes: la del trabajo o poiesis, la de la acción política o praxis, y la del intelecto o vida de la mente, iniciada por Aristóteles en Etica Nicomáquea y que funcionó hasta la reciente revolución digital.”

“Mientras el trabajo es la producción de objetos nuevos en el marco de un proceso previsible y repetible, la acción política se dedica a lo imprevisto y las relaciones sociales. Por otra parte, la vida intelectual es solitaria, introspectiva y escapa a la mirada de los otros. Aristóteles definía el trabajo como la producción de una obra separada de la acción, o sea: un objeto. Y a la política, cuando la acción era la obra en sí misma. Muchas representaciones artísticas también se asimilan a esta definición de la política.”

“Estos tres ámbitos: trabajo, por un lado; política o representación, por el otro; y vida de la mente o intelectual, en el siguiente; mantuvieron más o menos sus independencias hasta hace bien poco.”

Roberto Navarro fue agredido y la justicia respaldó a Jorge Fontevecchia frente a los ataques de Milei

“Es en la industria cultural –llamada “fábricas del alma” por Adorno y Horkheimer–, de las cuales las redacciones fueron su primera expresión, fue donde antes se produjo la superación de los criterios de producción laboral parcelada y en serie típicos del fordismo y taylorismo.”

“Los trabajos de servicios, los cuales según John Maynard Keynes, serán casi los únicos que quedarán cuando las máquinas hayan terminado de reemplazar a los seres humanos en la producción en serie, exigen cada vez más atributos intelectuales y de la acción representacional o política. Este “trabajo vivo” demanda competencias lingüístico-cognitivas y el manejo de técnicas comunicativas.”

“Finalmente, es la sociedad del espectáculo a la que se refería Guy Debord a finales de los años 60, pero ahora doblemente instanciada porque todos son a la vez receptores y emisores”

“Si la enorme mayoría de la población termina siendo conformada por trabajadores intelectuales, no debería sorprendernos que ahora todos quieran comunicar, que la frontera entre emisores y receptores de contenidos se esté extinguiendo, y que aparezcan fenómenos como el periodismo ciudadano, millones de blogs y una comunicación directa entre sujetos noticiosos y audiencia a través de redes sociales.”

“Rancière publicó en el año 2000 su libro El espectador emancipado. Pero decir que: 'la distinción entre autor y público está a punto de perder su carácter sistemático' no es apelar a una cita actual. Lo escribió Walter Benjamin en 1936. Y la muerte del concepto de autor aparece en libros de Barthes y Foulcault ya hace varias décadas.”

“En las sociedades antiguas el relato estaba a cargo de un mediador que recitaba. La figura del autor recién apareció en el Renacimiento, cuando la sociedad descubre 'el prestigio del individuo' a partir de Descartes.”

“Foucault escribió en ¿Qué es un autor? lo siguiente: 'Hubo un tiempo en que textos que hoy llamaríamos literarios eran recibidos, puestos en circulación y valorados, sin que se planteara la cuestión de su autor; su anonimato no ocasionaba dificultades, su antigüedad, verdadera o supuesta, resultaba garantía suficiente. En cambio –agregaba Foucault-, los textos que ahora llamaríamos científicos (…) no eran aceptados en la Edad Media y no implicaban un valor de verdad sino a condición de estar marcados con el nombre de un autor: ‘Hipócrates dijo’. ‘Plinio cuenta’. Indicios con los que se señalaba, discursos destinados a ser recibidos como probados'.”

“O sea la sentencia simplificada de Marshall McLuhan: 'el medio es el mensaje' no es sostenible en el tiempo y depende de las posibilidades de reproducción técnica de la época y de la superestructura cultural del momento.”

“El texto interpenetrado de Internet pareciera estar respondiendo a la tesis de Foucault respecto de la muerte del autor y del sujeto, y su sustitución por un sujeto transindividual. Ya en su libro de 1966, Las palabras y las cosas, Foucault había escrito: 'El sujeto, como objeto de saber, es un invento reciente y tal vez su fin, también sea próximo'. “

“Mucho se ha dicho sobre que 'el periodismo es la historia del minuto' o que 'el periodismo es el primer borrador de la historia'. No es extraño entonces que sobre la propia historia existan los mismos debates acerca de la imposibilidad de una representación fidedigna que hay en el periodismo. Tanto la historia como el periodismo tienen ‘existentes’ y ‘ocurrentes’, o sea seres y entidades, más sus predicados.“

“Me gustaría aprovechar para ampliar puentes entre intelectuales de distintas disciplinas que aún con perspectivas muy diversas y si se quiere en algunos casos hasta opuestas, no dejan nunca también de ser misioneros, según su estilo, de algún criterio de verdad.”

“Para ello citaré algunos párrafos de la conferencia que en 1981 Popper tituló Tolerancia y responsabilidad intelectual. Vale aclarar que hubo una apropiación de Popper por el neoliberalismo, como también la hubo de Nietzsche por el nazismo, pero que no le resta méritos a la obra de ninguno.”

¿Por qué odian?

“Decía Popper: 'Creo que hay mucho que nosotros podemos hacer. Cuando digo ‘nosotros’ me refiero a los intelectuales, a seres humanos interesados en las ideas; en especial los que leen y, en ocasiones, escriben'.”

Y Popper desarrolló tres 'principios':

El principio de falibilidad: Quizá yo no tengo razón, y quizá vos la tenés. Pero también podemos estar equivocados los dos. El principio de discusión racional: Queremos intentar ponderar, de la forma más impersonal posible, nuestras razones en favor y en contra de una determinada y criticable teoría. El principio de aproximación a la verdad: A través de una discusión imparcial nos acercamos casi siempre más a la verdad, y llegamos a un mejor entendimiento, incluso cuando no alcanzamos un acuerdo.”

“Es digno de atención –seguía diciendo- que los tres principios son principios teoréticos del conocimiento y al mismo tiempo éticos. Pues implican entre otras cosas tolerancia: si yo puedo aprender de vos y quiero aprender en beneficio de la búsqueda de la verdad, entonces no sólo te debo tolerar, sino reconocerte como mi igual en potencia.”

Esto que acabo de leer, exceptuando los dos primeros párrafos de actualidad son partes textuales extraídas del discurso titulado “Relato, historia y periodismo” que me tocó dar en Biblioteca Nacional sede de la Academia Nacional de Periodismo al ingresar a la misma en la primavera del año 2012. Pasaron más de doce años, el avance de la tecnología fue geométrico pero la discusión es la misma. Por entonces el gobierno que atacaba al periodismo podría eventualmente ser considerado de signo ideológico opuesto al actual pero ciertas prácticas, como se puede percibir, son transideológicas.

Estoy convencido que la profesión de periodista, con las adecuaciones que cada tecnología permita y exija, será longeva porque la necesidad humana de que alguien cumpla la función de explicar esto que pasa qué significa nunca cesará. Nietszche sostenía que el ser humano puede resistir casi cualquier cosa menos que no exista una explicación.

Por eso creamos a Dios, además de haber sido creados por él para los creyentes. Y salvado las gigantescas distancias, creamos explicadores y entre varios de ellos a los periodistas.

