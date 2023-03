Jorge Lanata volvió a aparecer en televisión y brindó una entrevista donde aseguró estar "hinchado las pelotas de la política", al mismo tiempo que señaló que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no tiene descendencia" política y que Javier Milei "no le cae para nada simpático" pero "va a hacer una elección mucho mejor de la que pensamos".

"Yo también estoy hinchado las bolas de la política. No es solo la gente común", sostuvo el periodista en diálogo con Todo Noticias y agregó: "Yo no veo programas políticos. Primero, porque muchas veces no le entiendo lo que dicen, es un biri-biri que no termino de entender. Después, porque los conozco a todos".

En este sentido, cuestionó: "¿Cómo se reconcilia la política con la gente? Por lo menos, cumpliendo alguna vez lo que prometen. No puede ser que los diputados laburen uno o dos días por semana. El Congreso, en todas las extraordinarias, no aprobó ni un proyecto. ¿Para qué carajo llamaron a extraordinarias?".

Con respecto a las elecciones presidenciales de este año, el conductor de Periodismo para Todos calificó la situación política como un "río revuelto" y presagió: "Cualquier cosa puede pasar. Hace más de 40 años que hago periodismo y nunca tuve esta sensación".

Jorge Lanata se despega de la grieta: "No es bueno que nos pase"

"Uno, en general, siempre más o menos ves por dónde viene la historia. Hoy, sinceramente, no sé por dónde viene la historia", añadió.

A su vez, señaló que "está todo como muy anudado" y amplió: "Si se presenta Macri es una cosa, si se presenta Cristina, es otra. ¿Qué va a pasar con Milei?".

Lanata sobre Cristina Kirchner: "Ella es responsable de lo que está pasando"

En el marco de la entrevista, el periodista analizó la situación actual del kirchnerismo y marcó como uno de los principales problemas el hecho de que Cristina Kirchner "no tiene descendencia política".

"Máximo no es su descendiente político, no puede serlo. Kicillof le sirve para la provincia de Buenos Aires, pero no sé si para el país. De Massa, aunque quisiera ponerlo que hoy me parece más difícil, desconfía. Tampoco es su descendencia política. En nuestra historia, los partidos personalistas nunca tuvieron descendientes", planteó.

Por otra parte, remarcó que desde dicho espacio político "no lograron que Alberto (Fernández) se baje" y enfatizó: "No se va a bajar, así que algo van a tener que hacer con Alberto. No es la primera vez que Cristina inventa un partido para colar en la elección".

Cristina hizo balance: "Proscripción, salarios por el piso, crecimiento para cuatro vivos, no hay moneda y se debe revisar lo del FMI"

Asimismo, el periodista criticó duramente el acto de la militancia kirchnerista realizado bajo la consigna "Lucha y vuelve" y lo calificó como "lo más increíble de la semana".

"¿De dónde vuelve? ¿Se fue de viaje? Es muy increíble. Lucha y vuelve viene de Perón, se entendía. Estaba en España y hubo muchas dictaduras acá. Ahora... ¿Que Cristina vuelve? Cristina está", remarcó indignado y continuó: "Estoy acostumbrado al verso y relato del kirchnerismo, pero nunca había visto que eso sea tan brutal".

En esta misma línea, sostuvo: "Es la vicepresidente, está acá... ¿Cómo que vuelve? Puso la mitad de los ministros. Ella es responsable de lo que está pasando. Me parece muy caradura. Traten de hacer un verso que más o menos cuele, pero no tan caradura".

"Esto no pasó hace mucho, pasó hace tres años. Quien eligió a Alberto Fernández fue Cristina. No pueden decir que no es un gobierno kirchnerista", insistió el conductor de PPT y explicó: "El candidato a presidente fue anunciado por Twitter por la vicepresidente. Es algo que nunca había pasado, pero fue así. No puede el kirchnerismo no hacerse cargo con lo que está pasando".

Plenario de la militancia kirchnerista bajo la consigna "Lucha y vuelve".

Por otro lado, hizo referencia a la "proscripción" de la vicepresidenta, hecho denunciado por el oficialismo, y se explayó: "Me parece insólito el tema de la proscripción. Cristina no está proscripta. Acaba de haber un fallo en primer instancia. Es joda el argumento".

"Rompen tanto las bolas con el tema de los presos que no es culpable hasta que no sea culpado por el último de los estamentos, que en este caso sería la Corte, que ahora justo en este caso es al revés. En primera instancia es culpable... Después falta que vaya a Casación y después a la Corte. Y recién ahí podría estar proscripta", detalló.

Además, el periodista cuestionó que "el kirchnerismo sea peronismo" y mencionó que "hay muchos tipos de peronismo, dentro de los gobernadores y también de la propia dirigencia K, que no son kirchneristas" o que "son kirchneristas porque no les queda otra, pero que no los son en verdad".

"El peronismo va a trascender al kirchnerismo. El kirchnerismo va a terminar, el peronismo no. Mientras exista un pobre en la Argentina va a existir el peronismo. Porque el rol de Perón en el siglo XX fue muy importante", concluyó.

Lanata, sobre Milei: "Sería como el Partido Obrero en el otro extremo"

El periodista también se pronunció con respecto al candidato libertario, Javier Milei, y reveló que "no le cae para nada simpático" ya que "su gobierno sería como el del PO (Partido Obrero), en el otro extremo, imposible de llevar a la práctica".

De todas formas, consideró que este "va a hacer una elección mucho mejor de la que hoy pensamos" y presagió: "Creo que puede subir el 20%. En general estoy en contra de los encuestadores, porque creen que Milei se pincha camino a la elección y creo que no".

"Es un tipo que cree en la venta de órganos, quiere disolver el Banco Central, es un tipo que cree que la educación no tiene que ser obligatoria. Es eso también", advirtió sobre el funcionario de La Libertad Avanza.

Milei contestó las críticas de Alberto Fernández: "La juventud es liberal por el fracaso de su gobierno

No obstante, el periodista remarcó que "los pibes apoyan a Milei" y explicó por qué lo hacen: "Primero porque son bastantes boludos, no leyeron nunca una mierda, por lo mismo que en su momento apoyaron al kirchnerismo o a quien carajo sea".

"Aparte, porque el discurso de 'queremos ser libres', está buenísimo. Todos queremos ser libres, ¿quién te va a decir que no? Es obvio, tiene un discurso muy atractivo. Entre cada boludo que se sienta y se hunde en un sillón en el cable... es más atractivo Milei. Pero que piensen un poco los chicos qué propone Milei", sostuvo.

En este sentido, concluyó: "En el 2001 la gente decía que se vayan todos y no era una metáfora, querían que se fueran. ¿Qué pasó con eso? No se fue nadie. Entonces, creo que ese reclamo subterráneo duró y hoy sale en los candidatos antisistema".

