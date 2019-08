Jorge Todesca: "En el libro de Cristina no hay autocríticas por la intervención al INDEC"

por Julian D'Imperio

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Jorge Todesca, emitió un comunicado en donde destacó la "voluntad política" del presidente Mauricio Macri para transparentar una entidad que estaba "deteriorada" y mostró su preocupación de que "esa independencia" se mantenga en el futuro, aludiendo al candidato favorito a ganas las elecciones presidenciales, Alberto Fernández.

En ese marco, dialogó con PERFIL en donde se refirió al futuro si gana Alberto, al vínculo con su hija Cecilia Todesca -economista que asesora al candidato del Frente de Todos- y a las polémicas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

-Usted siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su postura política en estos años. ¿Qué lo lleva a emitir este comunicado ahora?

-Porque metieron en la campaña electoral al INDEC. Alberto lo metió cuando dijo que iba a respetar la independencia del INDEC. Desde aquí parecía como que la recuperación del instituto era un producto de un buen management, aislado del contexto de un gobierno. Pero fue posible por el Presidente (Macri) que fue muy firme en garantizar la independencia del Instituto, incluso en momentos de mucha turbulencia, apoyándome presupuestariamente y jamás interfiriéndome.

Según el Indec, una familia necesita de 32 mil pesos para no caer en la pobreza

Esa reconstrucción no es producto del agricultor Jorge Todesca con una buena semilla sino de un gobierno que dio garantía política, y no aparece ese reconocimiento. Y yo tengo razones para no confiar cuando esta cuestión de la independencia viene aislada a mi persona por parte de quienes estaban en el gobierno antes o durante la intervención.

¿No hay que dar cuenta de todo lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Las consecuencias que tuvo? ¿Se resuelve diciendo que se hace lo que dice el Indec como fueran ajenos al episodio? En el libro de Cristina Kirchner no hay autocríticas por el tema del Indec. Damos vuelta la página y decimos que respetamos todo, pero acá estaba todo muy destruido. El fraude de los números lo veías pero no imaginabas gente maltratada, no hay un fenómeno igual en un instituto de estadísticas en el mundo.

-¿Usted quisiera reunirse con Alberto Fernández para hablar de este tema y del futuro?

-No quiero ni abrir ni cerrar ninguna puerta. No creo que la vuelta al aislamiento internacional nos resuelva nada más allá de errores que se pudieran haber cometido. Uno escucha las críticas al acuerdo con el fondo y son cifras objetivas pero para adelante qué se hace. Que no se efectúe el desembolso, que los mercados exploten. No es presidente electo y lo entiendo que no vaya a cogobernar pero tiene responsabilidad constructiva aún frente a los que no lo hemos votado.

Para Alberto Fernández, el Indec "está funcionando mejor que en los últimos años de Cristina"

Lo que dice un posible futuro presidente repercute en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin el desembolso del fondo? Hay que sentarse en una mesa y ver cómo se genera un nuevo escenario. Porque sentarse en una punta de la mesa y cascotear del otro lado, sinceramente no me parece correcto. Y mirá que nosotros levantamos sanciones con el FMI precisamente por los fraudes del INDEC. Conozco el proceso de negociación con el fondo. Uno tiene que tener un camino.

-¿Le gustaría continuar al frente del Indec aunque ganara el Frente de Todos?

-De la continuidad mía no quiero hablar. Qué importa un director. Los logros se dieron en este gobierno, yo creo en un proceso integrado al mundo.

-Imagino que de esto habla con su hija Cecilia Todesca, que forma parte de los economistas cercanos a Alberto Fernández y pareciera pensar distinto a usted.

-Tenemos una intensa corriente afectiva e intenso respeto individual de lo que piensa cada uno. No me asombra que cada uno tenga opiniones distintas, así formamos mi familia. Mis hijos siempre participaron de todas las charlas y en la política desde distintos lados.

-Lo describe con mucha coherencia y tiene sentido que así sea, pero no estamos acostumbrados a este tipo de diferencias tan radicales en la familia ¿no?

-En las ideas de llegar a un lugar bueno para nuestro país seguro que no hay diferencias, pero sí en el camino.

J.D. / MC