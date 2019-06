Para Alberto Fernández, el Indec "está funcionando mejor que en lo últimos años de Cristina"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, comparó el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner con la de Mauricio Macri y reconoció que comenzó a funcionar mejor en los últimos cuatro años. También se defendió sobre el armado de lista del pasado 22 de junio y el rol de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

Consultado por Radio Metro sobre el funcionamiento del INDEC aclaró que durante su participación del gobierno de Néstor Kirchner "no tuvo problemas" aunque agregó: "Está funcionando mejor que en los últimos años de Cristina". Además, sostuvo que es un error "invisibilizar" a los pobres, en tanto, cuando la periodista María O'Donnell le recordó que en la gestión de la exmandataria se dijo que en Argentina había "menos pobres que en Alemania", el candidato del Frente de Todos respondió: "Nunca estuvo de acuerdo con esas cosas y no lo estoy".

Sobre el acuerdo con Sergio Massa, Fernández resaltó que "el rol de Cristina fue central" para que ocurriera la unidad del peronismo, y agregó: "No soy yo solo, es (Hugo) Moyano, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Massa, Victoria Donda son todos nombres que confrontamos con ella y ahora están cerca por la amplitud de Cristina".

"Siempre dije que Sergio, de su generación, es el que más se preparó para la presidencia, no le tocó esta vez, le tocará en 4 u 8 años. La verdad es que tardamos mucho en cerrar el acuerdo con Massa, pero llegamos todos muy convencidos y fue muy difícil porque era una disputa entre muchos actores y todos cedieron", agregó.

Quiénes son los candidatos de La Cámpora que "cedieron" lugares en las listas

En ese sentido, defendió el rol de La Cámpora en el armado de listas porque en la Provincia "tiene peso", según consideró. "Nunca el candidato a presidente diseña las listas, yo me tengo que ocupar de mis ministros, yo quiero diputados convencidos de mis proyectos no que sean obedientes. Yo no quiero eso. Quiero políticos y que cada territorio arme la lista que le parece", expresó.

Fernández volvió a defender a la expresidenta, involucrada en varias causas por supuesta corrupción, aunque admitió que en el caso de Lázaro Báez hubo una "falta ética" o descuido de los Kirchner. "Debería haber tenido la precaución de no hacer esto (el alquiler de habitaciones en hoteles) con un contratista del Estado", aseveró.

