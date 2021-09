De Mendiguren cruzó a López Murphy y Lombardi: "Es como escuchar al Gordo Valor hablar de catecismo"

El presidente del Banco de Inversión y Desarrollo, José Ignacio de Mendiguren, protagonizó un fuerte cruce con Ricardo López Murphy y Hernán Lombardi. Reconoció que hablar con uno de ellos era como "escuchar al Gordo Valor hablar de catecismo".

Tras calificar a Lombardi de "especialista del corralito", de Mendiguren sostuvo en Todo Noticias: “Es como escuchar al ‘Gordo’ Valor hablar de catecismo. Yo te escucho hablar y parece que hay que agarrar un lápiz y resolver todo".

Ante las declaraciones del presidente del Banco de Inversión y Desarrollo, el exministro de Cultura respondió y fue interrumpido: “Todos cometimos errores y nosotros fuimos los primeros en reconocerlo, pero el rumbo de una economía integrada al mundo..."

“Es un disparate eso. ¿Integrado al mundo qué? ¿Para vender porotos y soja? Vos querés integrarte al mundo con lo que el mundo quiere para vos y eso te lleva a 40% de pobreza. Yo quiero integrarme al mundo desarrollado", arremetió el también referente del FdT.

Luego de un fugaz momento de tensión entre ambos, llegaría el turno de López Murphy: "Nuestra economía está en crisis terminal. Estamos en una situación de gran fragilidad. Y más cuando hasta a mí, en el 2008, me robaron los ahorros".

En desacuerdo con su visión de la realidad económica, de Mendiguren chicaneó: "No podés ver una vaca en un baño. El que se robó todo fue Domingo Cavallo. Y cuando vos fuiste ministro de Economía en 2001, solo ajustaste y te la agarraste con los jubilados".

El fuerte cruce entre Pablo Duggan y López Murphy: "Duraste 15 días como ministro de Economía"

"Ricardo López Murphy se preparó 14 años y estuvo 14 días en el gobierno. Y durante ese tiempo, lo único que pudo hacer sacarle el 13% de inversión al sector educativo", retrucó. Ante las críticas, el candidato a diputado por Juntos decidió no quedarse callado.

"Si hay alguien consistente y coherente, no exitoso, en la política argentina soy yo", sostuvo y luego invitó a los televidentes a visitar su canal en la plataforma YouTube, donde están todos sus discursos. "Allí van a poder ver qué fue lo que pasó", insistió.

En los últimos tramos de la entrevista, de Mendiguren acusó a López Murphy de haber querido "dolarizar la economía". “Yo nunca propuse eso, no me atribuyan lo que no es cierto”, volvió a declarar el candidato a diputado porteño.

Y concluyó: "Tenemos una política financiera como yo nunca he visto, que permiten unos curros como yo nunca he visto en mi vida. Saben cuándo vamos a devaluar y juegan a la bicicleta. Es una locura. No es posible vivir así".

