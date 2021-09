Domingo Cavallo: “Ojalá pueda mantenerse en el gobierno Guzmán y la gente sensata”

Domingo Cavallo brindó elogios para el actual titular del área, Martín Guzmán, y para el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a quienes calificó como “buenos profesionales”. Los respaldos del exministro de Economía surgen en medio de la crisis política desatada en el Frente de Todos tras la derrota en las PASO, con un sector del oficialismo señalando a la conducción económica como responsable de la situación.

“Muchas cosas que quisieran hacer no se las dejan hacer, tienen poco margen de maniobra", consideró Cavallo este miércoles 15 de septiembre en diálogo con Diego Sehinkman

en Solo una vuelta más (TN).

Consultado específicamente por el momento particular de Martín Guzmán, apuntado para salir del gabinete de Alberto Fernández por un sector del kirchnerismo, el economista expresó: "Ojalá pueda mantenerse en el Gobierno y respaldar a la gente más sensata que tiene en su gabinete".

El ex titular de hacienda durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De La Rúa, se refirió a la tensión institucional que se produjo a raíz de la presentación en bloque de las renuncias de los ministros del gabinete nacional, y consideró que el gobierno se encuentra en un momento de debilidad.

“El Gobierno está muy enredado. ya no puede encauzar al país. Lo único que pueden hacer es no empeorar las cosas de acá a dos años. Que no se produzca una explosión inflacionaria, un déficit en el gasto público”, sostuvo Cavallo.

En ese sentido, el exfuncionario proyectó que la oposición, nucleada en Juntos por el Cambio, regresará al gobierno en 2023 y vaticinó ese posible escenario. “Volverán a gobernar a la Argentina si se preparan bien y tienen un discurso sincero. Va a haber que tomar decisiones difíciles, pero si se las explican bien a la gente, las van a apoyar”, señaló.

Elogio a los “liberales y libertarios” y el recuerdo a Néstor Kirchner

El ex ministro se definió como “liberal” y estimó que los dirigentes que se acercan a su línea de pensamiento van a tener injerencia en el gobierno desde las elecciones de 2023. “Eso va a ser muy saludable”, sostuvo.

En ese sentido recordó el momento histórico en el que le tocó ser parte del poder político. “Cuando (Menem) ganó la interna y se proyectó como presidente, nadie pensaba que el peronismo iba a pregonar ideas liberales y de integración al mundo. Pero se dieron cuenta que eran las ideas correctas y las implementamos”, recordó.

Además, aseguró que, en aquel momento, “Néstor Kirchner estaba muy alineado con esta forma de avanzar hacia el progreso de la Argentina y ayudó mucho”.

