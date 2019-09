José Luis Gioja: "Estamos en bolas, el Gobierno no da la cara"

José Luis Gioja, diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, se refirió a la decisión del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, de no presentarse ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la deuda externa, donde estaba previsto que asistiera el miércoles próximo. "Estamos en bolas, nosotros queremos discutir en el Congreso pero el gobierno no da la cara", sostuvo el ex gobernador de San Juan.

El presidente del PJ aseguró además que desde el oficialismo no hubo diálogo con la oposición para lograr consenso sobre el tratamiento del proyecto para "reperfilar" la deuda local. "No ha habido ninguna conversación. Nadie del oficialismo se contactó para hablar del proyecto de la deuda, que no digan otra cosa para justificar su improvisación", aseguró en diálogo con Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock

“El país está para que todos nos pongamos el overol y nos pongamos a laburar por la patria en serio. Por supuesto que estamos en campaña, pero la patria está primero. No sabemos qué van a mandar, pero la fiesta la disfrutaron ellos y la factura la vamos a tener que pagar nosotros”, dijo sobre la iniciativa.

Gioja consideró que probablemente fue Miguel Ángel Pichetto quien les sugirió a los funcionarios del Gobierno que no se presenten en la Bicameral el miércoles, donde serían interrogados por "la letra chica" del proyecto. "Estoy seguro que Pichetto le dijo a Lacunza que no vaya al Congreso si no tiene las cosas claras, que se escondan y no den la discusión, y que armen primero un plan para ir", afirmó.

En esa línea, sostuvo que “quieren justificar la improvisación”: “No tienen plan, van día a día viendo qué hacer. Subir en barco a la punta del aconcagua es complicado. Más que ser candidato, el señor Macri es el presidente de todos los argentinos y tiene que cumplir esa tarea principalmente”, apuntó el dirigente peronista.

Por otro lado, opinó que "si el gobierno quiere hacer otro megacanje por DNU estamos fritos", y agregó: "Temblamos con que esto pueda ser un megacanje. Hay que dejarse de joder con eso del reperfilamiento, esto es una reestructuración", consideró el sanjuanino. Para Gioja, además, "todas las medidas del Gobierno llegan tarde". "Parece que le pidieron a sus amigos que se llevaran la plata al exterior y después hicieron el decreto", concluyó.

A.G./FeL