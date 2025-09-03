Juan Grabois va a denunciar a Javier Milei por "afanarse otro millón de dólares"

El dirigente social Juan Grabois acusó al presidente Javier Milei de robarse un millón de dólares, en referencia al premio Genesis que el mandatario argentino recibió en junio en Israel.

En su cuenta de X, bajo el título “Los Milei se afanaron otro millón de dólares”, el referente político escribió: “En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo”.

En ese punto, Grabois señaló que “del palo verde ‘no hay registros’, como dice la respuesta oficial del Gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La periodista palestina Nour Al-Hadath se quebró al aire al relatar los traslados obligatorios que impulsa Israel

“Milei dijo que los donó a una fundación. ¿Será la Fundación Garrahan? No, amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos. Eso también sería ilegal porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo”, detalló el excandidato presidencial.

Grabois aprovechó para mencionar la denuncia por supuestas coimas que involucra a la hermana del presidente: “Milei, con la devaluación que acabás de hacer estamos hablando de 1377 millones de pesos; ya se entendió que la comisión de Karina es el 3%... Por lo menos devolvele a los argentinos los 1.336 millones restantes”.

El referente social cerró su texto aclarando: “Dicho sea de paso, el ‘Nobel israelí’ no es filantropía: es una coima que le paga el Gobierno genocida de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina”.

Posteo de Juan Grabois contra Javier Milei

Donald Trump tras el rumor que lo dio por muerto: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”

Qué es el premio Génesis que recibió el presidente Javier Milei en Israel

El máximo referente de la Libertad Avanza fue elegido por unanimidad por los nueve jueces encargados de otorgar el galardón a personas que apoyan al estado de Israel.

Entre las medidas de Milei que generaron el apoyo del comité que concede "el Nobel judío" se cuentan su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su compromiso de llevar ante la Justicia a los responsables de los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Argentina en 1992 y 1994.

Además, el presidente ordenó la desclasificación de información de inteligencia sobre la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que estaba encargado de la investigación del atentado a la AMIA.

Javier Milei recibiendo el premio Génesis

“El presidente Milei es un verdadero héroe del pueblo judío”, declaró Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación Premio Génesis, y agregó: “A diferencia de los líderes de muchos otros países del mundo que guardaron silencio, presionaron y, en algunos casos, sancionaron a Israel, el presidente Milei ha apoyado inequívocamente al pueblo judío y a su Estado. Este premio refleja el sincero agradecimiento de Israel al presidente y al pueblo argentino. Un amigo en la adversidad es un verdadero amigo”.

Entre los galardonados con el premio se encuentran reconocidas figuras del mundo del espectáculo como el actor Michael Douglas, la actriz Natalie Portman, el director Steven Spielberg y la cantante Barbra Streisand. Milei fue el primer jefe de Estado en recibirlo.

HM/ML