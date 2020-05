Juan José Sebreli: "Promuevo algo perfectamente democrático, la desobediencia civil"

En descontento con el extenso aislamiento social, el escritor y filósofo de 89 años, Juan José Sebreli, llamó a romper la cuarentena pidiendo desobediencia civil para que todos los comerciantes se pongan de acuerdo para abrir los locales el mismo día y que la gente salga a la calle.

"Promuevo algo perfectamente democrático, la desobediencia civil", manifestó el Sebreli, ferviente crítico del kirchnerismo, en diálogo con TN. "No significa violencia ni ataques, sino que todos los comerciantes que van a cerrar definitivamente, levanten las persianas y que todas las personas salgan a la calle con barbijo, sin piedras en la mano, y manteniendo la distancia. Esa es la solución", aclaró.

El escritor apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández por la polémica de los presos: "La libertad de los presos, la sociedad civil presa en sus casas, pero los delincuentes en las calles".

El aislamiento social no puede sostenerse en el tiempo por el daño emocional que provoca

En cuanto al caso del aislamiento de Villa Azul, sentenció: "Es un ghetto, obviamente". Están ahí encerrados porque no hicieron testeos, con el testeo sacaban a los enfermos y lo mandaban a un hospital o un hotel aislado. Les llevan comida y no les alcanza, no se van a morir de coronavirus se van a morir de hambre y encima hay falta de agua. Están todos amontonados en las casas. Se dan cuenta del disparate total que es este Gobierno".

"Esto lleva a una ausencia total de las libertades individuales y no me digan que la salud está primero. Veo los canales europeos y están todos los cafés abiertos en Roma y París que fueron en lugares peores que Buenos Aires", expresó.

"El virus es una gripe fuerte. El virus va a seguir eternamente, apareció para quedarse. Como la gripe que no desapareció, pero apareció la vacuna.

Es una cuarentena no solo sanitaria, es una cuarentena política, social y económica Va a quedar un país destruido totalmente con miles de desocupados en la calle. Le espera la pandemia económica", agregó.

Juan José Sebreli: "Cristina es una psicópata que cree en su delirio y Alberto es un cínico"

Cuando al escritor le consultaron sobre la colaboración entre el presidente Alberto Fernández, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: "Es una fantasía. Falta Cristina que es la que realmente da la última palabra. Además Kicillof odia totalmente a Larreta, es una farsa completa. Larreta no tuvo un buen comportamiento porque se pegó, no lo debió haber hecho.

Sebreli también contó que rompió la cuarentena para ir a sentarse en una plaza y tomar aire: "Un día fui a una plaza y vino la Policía y me saco, al principio de todo. Me dijo que no podía estar, le digo que vivo en un departamento encerrado y claustrofóbico. Tengo 89 años".

ED / DS