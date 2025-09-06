Judicializar la emergencia y visitar el bunker serán los próximos pasos

Mientras Javier Milei se encontraba en los Estados Unidos realizando una serie de reuniones con empresarios en la búsqueda de inversiones que tardan en llegar para revitalizar una economía golpeada, su equipo de campaña y la mesa chica del Gobierno evalúan por estas horas dos escenarios al que se enfrentan.

El primero tiene que ver con la presencia de Javier Milei el domingo en la localidad platense de Gonnet, en el búnker de La Libertad Avanza, donde recibirá los resultados de la elección en la Provincia de Buenos Aires, si los números acompañan.

Desde las 18 del domingo, el mandatario y parte de su Gabinete podrían aguardar los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La idea de la mesa de campaña es replicar las lógicas del búnker porteño que ofició de celebración luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en traje de candidato a legislador se impusiera por sobre el PRO y el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que la posibilidad de la presencia del libertario fue sometida a debate y se concretará en función de las mediciones que vayan apareciendo el domingo. No sorprendería que el mandatario esté presente a la hora de recibir los resultados si todo sale como esperan en La Libertad Avanza. De hecho, planificó su regreso de Estados Unidos para este sábado 6 de septiembre.

Con casi una actividad por semana, los libertarios apostaron a nacionalizar la elección y para eso utilizaron la figura del Presidente para bajar a distintas zonas del territorio bonaerense.

Junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno. En algunas apariciones, fue recibido con protestas que derivaron en acciones violentas en su contra, y hasta llegaron a arrojarle diversos objetos en señal de desaprobación.

El otro escenario se presenta mucho más complejo y tiene que ver con la gran derrota que el Gobierno sufrió en el Senado, que rechazó el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Uno de los datos centrales de esa votación fue que la mayoría de los aliados se pronunciaron en contra del veto presidencial, ya que la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial.

Los bloques dialoguistas aportaron 30 votos: los 13 radicales, donde están incluidos los senadores de Mendoza Rodolfo Suarez y Mariana Jury, y el chaqueño Victor Zimermann, los tres de provincias cuyos gobernadores hicieron acuerdos electorales con la LLA para octubre.

También lo hizo el senador del PRO Alfredo De Angelis de Entre Ríos, donde el mandatario Rogelio Frigerio también selló un acuerdo con LLA para los comicios del 26 de octubre.