Karen Reichardt, conductora televisiva y candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se refirió al resultado de las elecciones legislativas bonaerenses y comparó la actitud del presidente Javier Milei tras la derrota con la de Marcelo Gallardo, histórico técnico de River Plate.

“Yo soy muy de River y a Milei lo comparo mucho con Gallardo. Gallardo tiene esta virtud de que, en el momento más terrible, cuando creés que perdés el partido, hace un cambio y ganás. Salvando las distancias, hoy al Presidente lo veo en esa postura”, sostuvo la fanática del equipo de Núñez en una entrevista con TN.

Y agregó: “Él no va a dejar que el partido se le vaya, que se le escape de las manos. Es el partido de su vida, es el partido de todos los argentinos”.

En ese sentido, la candidata celebró la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre. “Hizo un cambio que yo esperaba. Quería una medida de este tenor para el campo. Hoy me enteré que las retenciones estaban desde la época de Duhalde”, afirmó.

Consultada sobre si hay puntos del plan de gobierno que podrían ser mejorados, Reichardt evitó dar definiciones concretas: “Eso no lo diría acá. Uno sabe hasta dónde exponer”. Y sobre el rumbo económico marcó: “Es el camino que tiene que ser. De chiquita mi mamá me enseñó que hay un presupuesto, y muchas veces entendí que no podíamos irnos de vacaciones. Entonces, no se gasta lo que no se tiene”.

La figura televisiva de los años 90 también se mostró a favor del financiamiento externo que podría recibir el país del Tesoro de los Estados Unidos y volvió a destacar la actitud del mandatario libertario con otra metáfora futbolística: “Hay un presidente que entiende, que escuchó, que escucha y que no espera hasta lo último del partido”.

En línea con el lema del oficialismo nacional, Reichardt reiteró la necesidad de “no retroceder”: “Creo que la gente tiene que seguir acompañando este proyecto de país que queremos. La Libertad Avanza o el país retrocede”.

“Milei me representa en todo lo que dice”: la llegada de Karen Reichardt a La Libertad Avanza

Tras su paso por la televisión, Reichardt relató que su ingreso a la política comenzó en las elecciones presidenciales de 2023. “Confié en Javier Milei. Lo veía en los programas y me encantaba porque pensaba como él. Me representa en todo lo que dice, entonces empecé a generar mucho contenido en redes sociales”, recordó.

Karen Reichardt con Javier Milei en diciembre de 2023.

Según contó, días antes del balotaje de ese año le envió un mensaje de apoyo a Sandra Pettovello, actual ministra de Capital Humano, a quien había entrevistado diez años antes en uno de sus programas.

A partir de esa comunicación, recibió una invitación del propio Milei para conocerlo y visitó la Casa Rosada en diciembre, luego de su asunción. “Fue un ser encantador, amoroso”, aseguró la conductora sobre el mandatario. Durante su visita a la Casa de Gobierno, conversaron sobre la disciplina esotérica de la Cábala y “los milagros”.

