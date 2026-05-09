Karina quiere dejar de ser la sombra de su hermano y suma poder propio

Karina Milei entró en una nueva fase dentro del gobierno de su hermano Javier. Porque supo fortalecer su agenda, demostró disidencias ante Patricia Bullrich y apuesta a mostrar gestión, además de continuar en su rol como titular del partido nacional de La Libertad Avanza y persona que aprueba o desaprueba candidaturas. Ella quiere dar un paso más en su construcción política.

En la Casa Rosada describen ante PERFIL que la secretaria general de la presidencia luce “empoderada” y que ya está marcando su propio camino dentro del Gabinete. En otras palabras, que dejó de ser la sombra de su hermano. La muestra cabal de esta nueva función de la presidenta del espacio es que, por primera vez, decidió no acompañar al Presidente en una gira internacional.

Milei viajó a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el martes para participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken. Allí, el miércoles, brindó una disertación y concretó una reunión con empresarios. A su lado, no estuvo Karina, quien diseñó un raid de actividades a lo largo de toda la semana que la mostraron capaz de llevar adelante la gestión gubernamental.

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Uno de sus hombres de máxima confianza, que esta semana transitó pasillos en Balcarce 50 y mantuvo una reunión con ella, comentó ante este medio que este papel que encarna “es natural”. Y que esto no significa que opaque al jefe de Estado. “Se complementan”, se encargan de graficar, también para descartar que exista un doble comando a la hora de tomar decisiones en el Gobierno.

Bajo este contexto, la secretaria general pisó la Cámara de Diputados baja para tomar contacto con Martín Menem, titular del órgano legislativo, y los legisladores libertarios e inmiscuirse en el reordenamiento de la agenda parlamentaria. Un itinerario totalmente frenado por el escándalo que generó el avance de la situación judicial de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. La situación se agrava para el oficialismo porque con el ministro coordinador en primer plano, con una causa que entrega novedades semana a semana, los consensos escasean.

Karina no ignora el panorama complejo que tiene la bancada violeta. Pero ante los suyos se muestra convencida de que, en el corto plazo, se puedan sancionar iniciativas como la nueva Ley Hojarascas, la Ley de financiamiento de las universidades nacionales y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La reforma electoral también entra en su radar.

Pese a las advertencias de aliados, como el PRO, o de espacios dialoguistas del peronismo, que pretenden mantener las primarias abiertas y obligatorias, Karina Milei busca que el proyecto no tenga modificaciones. La ambición forma parte de sus características, algo que se vio el año pasado cuando no quiso avanzar con acuerdos electorales con otras fuerzas para las elecciones legislativas nacionales. En ese entonces, en pleno debate sobre si le convenía o no a LLA pactar con gobernadores un frente en conjunto en cada provincia, pidió “pintar el país de violeta”. Una apuesta que tuvo éxito.

En el ítem gestión, la secretaria general encabezó el primer encuentro de la Mesa Federal Minera el pasado jueves. Se trata de un ámbito de trabajo conjunto entre Nación, provincias y empresas orientado a impulsar inversiones en el sector y fortalecer proyectos vinculados al cobre, el litio y otros recursos estratégicos.

Fuentes libertarias dicen que fue Diego Santilli, el ministro del Interior y un hombre que logró penetrar en el ecosistema Karina, quien la convenció de tomar esa agenda con el objetivo de trabar vínculos con gobernadores, un eje todavía pendiente para ella.

En esa jornada, vio las caras de Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Todos dirigentes con diálogo con la Casa Rosada.

La semana también tuvo un escollo importante para la hermana del economista. La declaración de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, forzando a Adorni a presentar su declaración jurada cayó mal. Pese a las fotos y algunos gestos entre ambas, Milei no tolera que la legisladora tenga su propio juego en LLA.

Nunca será considerada una del riñón libertario, según su óptica. Mientras que la ex ministra pretende ser candidata a jefa de Gobierno el año que viene y ya intuye que la titular del partido no la va a seleccionar. Será motivo de una disputa a zanjar para una secretaria general de la presidencia cada vez más preponderante dentro del Gobierno.