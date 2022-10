Lugo de su designación como nueva ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos hizo frente a las críticas por su participación en el gobierno del expresidente Carlos Menem. Además, llamó a la unidad del Frente de Todos y apuntó contra Juntos por el Cambio.

En un diálogo con Radio Con Vos, Olmos evitó hablar de las internas dentro del oficialismo y as diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por el contrario, aseguró que el partido tiene que “hacer un esfuerzo enorme por la unidad”.

De esta manera, se refirió a la oposición como un proyecto que “demostró una gran capacidad destructiva, deterioró muchísimo la situación de la Argentina y ahora aparece competitiva ofreciéndole a la sociedad una soga para ahogarse”.

Kelly Olmos comenzó a militar en el peronismo en la época del Cordobazo.

En ese sentido, en otra comunicación radial con AM 750, dijo tener una “mirada del peronismo no sectaria”, pero confirmó que “nunca” participó de construcciones que hizo el kirchnerismo.

“Compañeros y compañeras encuadrados en La Cámpora o sectores ligados a Cristina me han felicitado, me han llamado, muchas y muchos. Cristina no, después de que fui funcionaria de ella no he tenido una relación directa”, afirmó.

Su rol en el gobierno de Menem

Una vez que se conoció la noticia de que Olmos ocuparía el puesto vacante que deja Claudio Moroni, ex titular de la cartera de Trabajo, las críticas en las redes sociales comenzaron a circular, puesto que la nueva funcionaria tuvo un rol importante en el gobierno de Carlos Menem.

“En la gestión de Menem tuve mucha responsabilidad, siempre en la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Menem nunca me propuso para la gestión nacional, sí Néstor y Cristina Kirchner, con quienes fui secretaria de Asuntos Municipales de la Nación”, explicó.

Desempleo, salarios y trabajo informal: los desafíos que debe afrontar "Kelly" Olmos en Trabajo

De esta manera, se refirió a la gestión de Menem y expresó que “respondió a una etapa histórica, que fue la caída del Muro de Berlín, que generó una importante confusión ideológica”, de acuerdo con sus declaraciones a Radio Con Vos.

Además, reconoció que esa etapa estuvo “signada por la hiperinflación”, por lo que la necesidad de “construir un proceso de estabilidad aparecía como una conquista importante”.

La designación de Olmos se confirmó el lunes 10 de octubre.

El mensaje a la cúpula de la CGT

Durante su comunicación con AM 750, la nueva titular de la cartera de Trabajo indicó que desconoce que haya algún tipo de conflicto con su designación entre la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Yo soy una militante del peronismo, que me he formado toda la vida para asumir los desafíos que este compromiso político me generó. Por supuesto acepté, y deseo trabajar con todas las compañeras y compañeros del movimiento obrero, como lo he hecho toda la vida”, manifestó.

