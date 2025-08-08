El gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó al presidente Javier Milei por la foto que se sacó en La Matanza este jueves, sosteniendo un cartel contra el kirchnerismo acompañado de los candidatos de La Libertad Avanza. Básicamente le reprochó que en un cara a cara espontáneo con los vecinos no toleraría las críticas sobre sus vetos a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad.

“Uno ve que Milei viene un ratito a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a pisar los barrios ni a recorrer nuestras barriadas, porque ahí va a encontrar fábricas que cierran, comercios que no venden, laburantes que no pueden pagar la boleta de luz, la comida o los remedios”, sostuvo Kicillof en una visita al mimso distrito,

Dijo que Milei no se anima porque "se va a encontrar con los jubilados y jubiladas a los que les acaba de vetar el aumento, con las familias de personas con discapacidad a las que les dijo: ‘Eso no es problema del Estado’. Se los va a encontrar, y le van a decir a Milei que no es así como se gobierna”.

El cruce del mandatario bonaerense llegó despupés de que este jueves, Milei desembarcara en la campaña en la provincia con una foto en Villa Celina en la que se mostró con una bander con la frase "Kirchnerismo Nunca más", replicando la tipografía que usó la Conadep en su histórico informe sobre los desaperecidos en el última dictadura.

