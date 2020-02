Kicillof convocó a los docentes y estatales a paritarias

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó hoy a paritarias a los gremios de empleados públicos y docentes, y el primer capítulo de las negociaciones salariales se realizará el lunes próximo.



Según se informó, a las 16.00 del lunes próximo funcionarios provinciales recibirán en La Plata a los estatales, y a las 17:30 será el turno de los maestros.



La convocatoria llega en el marco de una polémica que se desató entre el gobernador Axel Kicillof y dirigentes gremiales de los docentes, por la postergación del pago de un ajuste salarial adicional vinculado al aguinaldo de diciembre. En tanto, los maestros cobrarán mañana sus salarios de enero con un aumento del 11,7%.

"Estamos respetando lo que firmó el gobierno anterior. Este mes estamos pagando los sueldos con aumento y el mes que viene pagaremos un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. De ninguna manera los docentes tienen que pensar que no se está cumpliendo", indicó el gobernador en declaraciones a Radio con Vos.



La decisión de la gestión que encabeza Kicillof implicaba la postergación de un monto que representa unos 2.950 pesos para un maestro de grado con diez años de antigüedad, y se comprometieron a pagar ese monto adeudado para el próximo mes de marzo, pero se anuncia un día después de confirmar el pago a los bonistas por 250 millones de dólares. No es casualidad, es precisamente ese el motivo que desde el gobierno confiaron a PERFIL: "Una situación financiera crítica" por la que no pueden asumir los compromisos. "Pero la cláusula gatillo del 11,7% correspondiente se va a pagar como corresponde a tiempo", aclararon.

"No nos fue agradable el anuncio (de Axel Kicillof), pero somos conscientes del estado en que dejaron la Provincia", sostuvo Roberto Baradel. "El aumento se cobra. La cláusula gatillo se cobra ahora con la liquidación. Mañana lo van a estar percibiendo todos los docentes. Lo que informó el Gobierno es que no pagaron la liquidación de un remanente del retroactivo del mes de diciembre y una porción del SAC del sueldo no complementario que dan en marzo", aclaró en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock.