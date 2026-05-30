Kicillof denunció un posible negocio inmobiliario con los hoteles de Chapadmalal

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a confrontar con el gobierno de Javier Milei por el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal y advirtió que detrás del proceso impulsado por Nación podría existir un “negocio inmobiliario” vinculado a los históricos hoteles ubicados sobre la costa atlántica.

La disputa se intensificó luego de que la administración nacional avanzara con medidas orientadas a la concesión y reorganización de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, bajo el argumento de reducir costos estatales y promover inversiones privadas.

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“No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios”, había advertido el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, al cuestionar el rumbo adoptado por la Casa Rosada respecto del predio.

En ese contexto, el gobierno bonaerense volvió a exigir formalmente que la Nación transfiera la administración del complejo turístico a la Provincia para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y evitar una eventual privatización.

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Desde La Plata sostienen que el predio se encuentra en territorio bonaerense y que, si el Estado nacional decide retirarse de la gestión, la Provincia está en condiciones de hacerse cargo de su funcionamiento.

“Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, planteó Costa al ratificar el pedido de traspaso de los hoteles y de los bienes vinculados al Museo Evita que funciona dentro del complejo.

El plan de Milei para Chapadmalal

El conflicto se produjo luego de que el Gobierno avanzara con una profunda reestructuración de las unidades turísticas estatales. En los últimos días fueron pasados a disponibilidad los trabajadores de Chapadmalal y Embalse, una medida que fue interpretada por los gremios y por la Provincia como un paso previo a la concesión o privatización de los predios.

La administración libertaria sostiene que el objetivo es reducir el gasto público, modernizar las instalaciones y atraer inversiones privadas que permitan recuperar los complejos. Sin embargo, desde el peronismo denuncian un proceso de vaciamiento progresivo que podría terminar modificando el carácter social que históricamente tuvieron esos espacios.

Construido durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón, el complejo de Chapadmalal se convirtió durante décadas en uno de los principales emblemas del turismo social argentino. Miles de familias de bajos recursos pudieron acceder allí a vacaciones subsidiadas frente al mar, con alojamiento y servicios financiados por el Estado.

Hasta hace pocos años, los visitantes podían pasar una semana completa en los hoteles por valores fuertemente subsidiados. Para los sectores que rechazan la privatización, el cierre de ese esquema implica el fin de una política pública histórica asociada al acceso igualitario al descanso y al turismo.

Mientras Nación avanza con su plan de reorganización, Kicillof busca instalar el debate sobre el destino de uno de los símbolos más representativos del turismo social argentino, en una nueva disputa política con la Casa Rosada que combina gestión, patrimonio estatal y modelo de país.

RG/AF